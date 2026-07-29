Homero Pettinato preocupado: el mensaje que pide por su muerte

Homero Pettinato utilizó sus plataformas digitales para exponer una faceta poco amable de la popularidad. El conductor mostró a través de sus historias de Instagram la captura de un mensaje privado cargado de insultos y expresiones agresivas que recibió por parte de un usuario.

Lejos de centrarse en la identidad de quien envió el mensaje, el comunicador prefirió enfocarse en la frecuencia con la que atraviesa estas situaciones desde que su imagen adquirió relevancia pública.

Al referirse a la presión constante y al maltrato que circula en el entorno virtual, Pettinato manifestó que "Así se ve ser famoso hoy en día, todos los días. No hay guita que lo valga, eh". Con estas palabras, el joven dejó en claro que este tipo de agresiones forman parte de su rutina diaria y que el impacto emocional de la exposición no se compensa con el éxito económico. La decisión de visibilizar el contenido repudiable buscó poner en discusión el costo que enfrentan las figuras públicas frente a la violencia en las redes sociales.