Las autoridades sanitarias de Hong Kong investigan la comercialización y aplicación de un tratamiento estético inyectable de origen surcoreano, elaborado a partir de tejido dérmico humano de donantes fallecidos. El producto, conocido como Elravie Re2O, se ofrecía en clínicas y salones de belleza sin contar con la autorización sanitaria necesaria, lo que encendió las alertas por sus posibles riesgos.

El Departamento de Salud y la Policía realizaron operativos en cuatro establecimientos de distintos distritos. Durante los procedimientos secuestraron más de 100 frascos de sustancias sospechosas de estar sujetas a regulación y más de 70 envases de inyectables no registrados. Entre ellos había 20 viales de Elravie Re2O.

Además, una mujer de 38 años fue detenida bajo sospecha de posesión ilegal de productos farmacéuticos y comercialización ilícita de órganos humanos. La investigación continúa para determinar el origen de los productos y las responsabilidades de quienes los distribuían.

Qué es el inyectable elaborado con piel humana

Elravie Re2O es un producto desarrollado en Corea del Sur que utiliza una matriz dérmica humana procesada para conservar componentes como el colágeno y la elastina. Se promociona como un tratamiento de medicina estética destinado a favorecer la regeneración de la piel y mejorar su apariencia.

Según la información difundida sobre el producto, su elaboración incluye un proceso para retirar las células del tejido y conservar parte de su estructura. Sin embargo, las autoridades de Hong Kong advirtieron que todavía no cuenta con suficientes datos clínicos de seguridad.

El producto está sujeto a la normativa local sobre trasplante de órganos y también a la legislación farmacéutica. Hasta el momento de los operativos, no tenía una exención aprobada ni se había presentado una solicitud para registrarlo como producto farmacéutico en Hong Kong.

Los riesgos que preocupan a los especialistas

Los expertos advierten que el procesamiento del tejido no garantiza necesariamente la eliminación total de los componentes celulares ni de todos los posibles agentes contaminantes. Por eso, entre las preocupaciones figuran el riesgo de infecciones y las posibles respuestas inmunológicas tras la aplicación.

También existen interrogantes sobre la eficacia del tratamiento y la solidez de la evidencia científica que respalda los beneficios estéticos que se le atribuyen.

Las autoridades recordaron que los procedimientos con inyecciones son prácticas médicas y deben ser realizados por profesionales habilitados. Además, alertaron que un tratamiento no es seguro por el solo hecho de ofrecerse como un servicio de belleza.

Cuánto costaba el tratamiento

De acuerdo con la información publicada por TN, algunos centros ofrecían paquetes de hasta 15.000 dólares hongkoneses por tres sesiones, equivalentes a unos 1.900 dólares estadounidenses.

La investigación se desarrolla en medio de una creciente preocupación por la comercialización de productos estéticos sin registro y por la falta de información clara sobre sus componentes y riesgos. Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong continúan con las actuaciones para establecer cómo ingresaron los inyectables al mercado y quiénes participaron de su venta.