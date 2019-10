Hong Kong prohíbe al activista Joshua Wong pesentarse a los comicios locales

El gobierno hongkonés prohibió hoy al activista Joshua Wong, uno de los rostros más destacados del movimiento prodemocrático, presentarse a los próximos comicios locales del 24 de noviembre por "defender el derecho a promover la autodeterminación" de la ciudad financiera.



"El candidato no cumple con los requisitos de las leyes electorales. Defender o promover la 'autodeterminación' es contrario a lo que se requiere de un candidato, que es hacer cumplir la Ley Básica (la Constitución local) y jurar lealtad a la Región Autónoma Especial de Hong Kong", alegó la funcionaria Laura Aron en un comunicado.



El activista, de 22 años, afirmó, en una rueda de prensa tras conocer la decisión que la prohibición "se basa ampliamente" en su afiliación política al grupo Demosisto.



"La decisión está claramente motivada políticamente. Todo el mundo sabrá que la verdadera razón es mi identidad, que es un crimen en su mente. China me ha privado permanentemente del derecho de participación institucional", dijo Wong.



En cualquier caso, añadió que aunque le encarcelen o le expulsen de las elecciones su "compromiso con el movimiento prodemocrático en Hong Kong nunca será erosionado por China y su presidente Xi Jingping".



A su juicio, Beijing ha ejercido "una presión extremadamente fuerte" sobre los oficiales del gobierno responsables de decidir sobre su candidatura, citaron las agencias de noticias EFE y Europa Press.



"Se ha perdido la neutralidad política de los funcionarios hongkoneses", afirmó.



Wong será el único candidato que no podrá presentarse a las elecciones de los consejos de distrito del próximo 24 de noviembre, ya que el resto han sido aceptados.



El joven activista saltó a la fama por su protagonismo en la conocida como "Revolución de los Paraguas" de 2014, que buscaba obtener el sufragio universal para la elección del cargo de jefe del gobierno en la ex colonia británica.



Su voz se ha convertido desde entonces en una de las más relevantes dentro del movimiento prodemocrático de la ciudad, que desde hace más de cuatro meses y medio registra protestas de manera casi cotidiana y masivas por una polémica propuesta de ley de extradición a China ya desestimada por el gobierno encabezado por Carrie Lam.



En 2018 el Ejecutivo ya vetó la candidatura de una activista prodemocrática, Agnes Chow, a las elecciones parciales del Consejo Legislativo de marzo, por su postura a favor de la autodeterminación.



La Constitución hongkonesa establece que la ciudad es una parte inalienable de China, pero garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos de la ciudad semiautónoma en el marco del principio conocido como 'un país, dos sistemas'.



No obstante, el texto se compromete a avanzar hacia el sufragio universal.