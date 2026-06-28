Corea del Sur protagonizó una de las mayores decepciones de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de debutar con una victoria ante República Checa, el seleccionado asiático sufrió derrotas consecutivas frente a México y Sudáfrica, resultados que lo dejaron eliminado con apenas tres puntos y fuera del grupo de los ocho mejores terceros que avanzaron a los dieciseisavos de final.

La frustración por el inesperado desenlace derivó en la inmediata renuncia del entrenador Hong Myung-bo, quien había asumido el cargo a mediados de 2024 y decidió dar un paso al costado tras asumir toda la responsabilidad por la eliminación.

"Hoy renuncio al cargo de entrenador de la Selección nacional", anunció el técnico de 57 años durante una conferencia de prensa. "Todo recae en mí. Tomé malas decisiones y esa fue la razón por la que tuvimos un mal resultado", expresó, al tiempo que pidió disculpas a los hinchas surcoreanos.

Durante su ciclo al frente del equipo nacional, Hong dirigió 26 partidos, con un balance de 15 victorias, cinco empates y seis derrotas. Sin embargo, el traspié mundialista opacó completamente su gestión y generó un fuerte rechazo por parte de la opinión pública.

La crisis trascendió el ámbito deportivo y llegó hasta el gobierno. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, calificó de "incompetente" el manejo de la Federación Coreana de Fútbol y publicó un duro comunicado en el que cuestionó el proceso de designación del cuerpo técnico.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que el fracaso respondió a errores organizativos y a decisiones basadas en favoritismos antes que en la capacidad profesional. Además, instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a investigar el funcionamiento de la federación, determinar las responsabilidades y proponer reformas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La eliminación de Corea del Sur se convirtió así en uno de los grandes golpes del Mundial 2026 y abrió una profunda crisis institucional que ya provocó la salida del entrenador y amenaza con generar cambios de fondo en la conducción del fútbol del país.