Las demoras en el tránsito sanjuanino se intensifican durante las horas pico por la coincidencia de las obras de repavimentación de avenida Circunvalación y los operativos de circulación dispuestos por el Ironman 51.50. Distintos sectores del Gran San Juan presentan complicaciones y cuellos de botella, mientras efectivos policiales trabajan para organizar la circulación y evitar mayores inconvenientes a los conductores.

Uno de los principales desafíos es ordenar el movimiento vehicular en los cruces de mayor demanda, especialmente en los horarios de ingreso y salida de las actividades laborales, comerciales y escolares. A este escenario se suman las restricciones previstas por la competencia internacional, que comenzó este viernes 30 de octubre y continuará durante el fin de semana.

Los cruces más complicados en Circunvalación

Tal como informó DIARIO HUARPE, los sectores de avenida Libertador General San Martín e Ignacio de la Roza se encuentran entre los puntos más complicados por los cortes vinculados a la repavimentación de Circunvalación. El comisario Ricardo Díaz, jefe del D7, explicó que alrededor de 40 efectivos trabajan diariamente en los cortes y sectores cercanos.

El funcionario señaló que durante la mañana, el mediodía y la tarde se registra una mayor demanda vehicular por los movimientos comerciales, laborales y escolares. Por ese motivo, la Policía refuerza su presencia y realiza desvíos para evitar que todos los vehículos confluyan en un mismo cruce.

El Ironman suma restricciones en distintos sectores

La competencia internacional también modifica la circulación en diferentes puntos de la provincia, con recorridos que conectan el dique Punta Negra con sectores de Rivadavia, Ullum y Capital. Este viernes, por el IRONMAN 51.50, se establecieron restricciones en el acceso al dique, la diagonal del RIM 22 y calle Nuche.

En el caso de Nuche, las limitaciones comprenden el tramo entre el Parque de Rivadavia y Ángel de Rojas, mientras que en la diagonal del RIM 22 se dispusieron controles policiales con prioridad para el transporte público. Estas medidas forman parte del operativo especial para garantizar el desarrollo de la competencia y organizar el tránsito.

Refuerzos policiales para ordenar la circulación

Ricardo Díaz, en la previa a la competencia, explicó que los efectivos trabajan en coordinación con las empresas encargadas de las obras y Vialidad Provincial para anticiparse a los sectores que presentan mayores dificultades. También indicó que se modifican recorridos y se refuerzan los controles durante los horarios de mayor circulación.

"Lo que siempre le pedimos a la gente son dos cosas: primero, acatar las indicaciones de la Policía, que está ordenando el tránsito para agilizarlo; y segundo, tener paciencia durante este tiempo y no salir con el horario justo", manifestó el jefe del D7.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores organizar sus recorridos con anticipación, respetar las indicaciones de los uniformados y contemplar posibles demoras. La coincidencia de las obras viales y las actividades del Ironman obliga a prestar especial atención a los cruces y buscar alternativas para circular por el Gran San Juan.