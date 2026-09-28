Horarios confirmados para los partidos de la Selección y despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino estableció el cronograma con la programación definitiva para las tres presentaciones que afrontará el equipo de Lionel Scaloni en la ventana de compromisos internacionales. Tras mucha expectativa por la falta de precisiones, la organización dio el cronograma detallado para cada jornada.

El camino del equipo nacional comenzará este miércoles a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde medirá fuerzas frente a Bolivia. Luego, la comitiva se trasladará a Buenos Aires para jugar el sábado a las 21 horas ante Burkina Faso en el estadio Monumental. El cierre del itinerario ocurrirá el martes 6 de octubre a las 20 horas en la cancha de River Plate frente a Benín, partido que marcará el adiós definitivo del capitán.

Para presenciar el cruce ante el combinado boliviano en territorio cordobés, la plataforma Deportick comercializa la popular general a $90000, mientras que el acceso para menores de 3 a 10 años cuesta $25000. Por su parte, la platea Gasparini se ubicó en $140000 y la platea Ardiles en $170000. Los niños desde 3 años pagan platea completa y el cupo para personas con discapacidad debe ser tramitado obligatoriamente de forma anticipada.

Respecto al encuentro disputado en Buenos Aires frente al cuadro africano de Burkina Faso, las populares generales se fijaron en $90000 y el ticket para menores en $29000. La platea alta Sívori y Centenario cotiza $180000, la media Sívori y Centenario cuesta $320000, al igual que la alta San Martín y Belgrano por $320000. Las alternativas más costosas se ubican en la baja San Martín y Belgrano por $450000 y la media San Martín y Belgrano por $480000.

En relación a la última presentación ante Benín, las localidades quedaron totalmente agotadas al poco tiempo de salir a la venta debido al fuerte impacto del retiro internacional de Lionel Messi. El último de los tres amistosos será la despedida de Messi con la camiseta del combinado nacional, un acontecimiento histórico para el deporte de nuestro país.