Horóscopo de hoy, jueves 15 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 15 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

¿Será que somos adictos a nuestro sufrimiento? ¿Qué nos encanta compadecernos de los demás y repetir la historia de todas las formas en que nos duele por dentro? Cambia la narrativa, Aries. Repetimos: cambiar la narrativa. En lugar de centrarte en lo que no funciona, concéntrate en lo que sí funciona. Deje que las historias de victoria dominen sus pensamientos. Deje que las historias que cuente a otros hablen de gloria y gracia. Tu afirmación del día: 'Merezco vivir una vida feliz y próspera'.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Pero, ¿cuál es tu pensamiento dominante? ¿Qué te estás repitiendo a ti mismo y a los demás? Solo asegúrate de no ser adicto a tu miseria, Tauro. Solo asegúrate de no dejar que tu pasado se convierta en la razón por la que *no* corres hacia el brillante futuro que te espera. Es hora de sacudirlo, hermosa. Es hora de sacudirse literalmente la ira, el resentimiento y el dolor que ha estado cargando. Escuchado en la conferencia cósmica: ábrete a la bondad y la gracia que el Universo tan generosamente quiere verter en tu copa.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Ha pasado un tiempo, Géminis. Ha sido un tiempo. Este es su recordatorio para echar un buen vistazo a la carga que ha estado arrastrando. La carga del pasado. La carga que ni siquiera es tuya. Es hora de liberarlo. Es hora de sacárselo de encima, literalmente *y* metafóricamente. Un recordatorio de las cartas: confíe en que lo que está haciendo espacio es mucho más grande que lo que está dejando atrás.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Pero, un amor como este no aparece todos los días. Te repetimos: un amor así no se da todos los días, Cáncer. Entonces, abre tu corazón y permítete recibir lo que siempre ha sido tuyo. Por una vez, no tienes que preocuparte por ser percibido como *demasiado*. Te sientes cómodo en tu piel y te sientes cómodo siendo la versión más imperfecta de ti mismo cuando estás cerca de ellos. PD: ¿Cómo puede ser mejor que esto?

Horóscopo Signo Leo Hoy

Pero, ¿es amor o simplemente lujuria? Algo en lo que pensar mientras tomas un sorbo de tu café con leche de canela, hermoso. No nos malinterpretes. No estamos diciendo que haya nada de malo en avivar las llamas de este deseo. Simplemente le estamos recordando que no se deje atrapar tanto por el calor del momento que pierda el contacto con la realidad por completo. Pueden o no estar en la misma página que usted sobre el futuro de esta conexión. Solo podrá averiguar si está o no en la misma página una vez que tenga 'la charla'.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Pero tú tienes el poder, Virgo. Tienes el poder de convertir cada avería en un gran avance. Tienes el poder de convertir la amargura que queda en un dulce elixir. Eres un mago y tu corazón es el alquimista supremo. Entonces, hágase un favor: tómese un descanso de los muchos deberes y responsabilidades mientras mira hacia adentro. Spirit está reservando espacio para que integres las lecciones del alma que has aprendido en los últimos meses.

Signo del horóscopo Libra hoy

Se requiere claridad de ti en este momento, Libra. Por lo tanto, en lugar de dejar las cosas al azar o 'seguir la corriente', ponga sus expectativas sobre la mesa, tanto a nivel personal como profesional. Esto asegurará que tanto usted como el otro estén en la misma página con respecto a ciertos asuntos. Como tal, este es un momento para recibir ideas e inspiración divinas. Mantén ese diario a mano, hermosa. Sentimos una idea de un millón de dólares aquí en alguna parte.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

¡UH oh! Tu viejo amigo, el síndrome del impostor, vuelve a andar suelto y repite la historia de todo lo que no puedes hacer. Pero, tienes una opción, Escorpio. Tienes la opción de ceder ante las limitaciones o elevarte por encima. ¡Algo nos dice que es hora de convertir tu conocimiento en sabiduría! Es hora de mirarse larga y duramente en el espejo, darse la charla de ánimo que necesita y correr hacia el futuro que siempre ha imaginado con nuevo fervor.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Es un tipo de día de 'lo que buscas te está buscando' en el cuartel general de Sagitario. Sus manifestaciones están comenzando a echar raíces en lo físico y los milagros ahora se están convirtiendo en algo cotidiano. Además, sus relaciones interpersonales también prosperan bajo esta colaboración cósmica. Por lo tanto, no se limite a expresar su gratitud a las fuerzas. Participa en un sólido acto de bondad o dos. Recuerda que animar a otros a medida que te elevas es parte de tu misión, hermosa.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Sus manifestaciones están echando raíces en lo físico y los milagros se están convirtiendo en algo cotidiano. ¡Qué hermoso momento para ser tú, Capricornio! Qué hermoso momento para ser tú. Por lo tanto, envía una oración de gratitud al cosmos y haz un esfuerzo consciente para animar a quienes te rodean también a tu manera única. Cuando se trata de asuntos románticos, se le pide que tenga cuidado. No quieres hacer de cierta persona una prioridad cuando simplemente te tratan como una opción.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Es una especie de noche de 'vino y pizza' en el cuartel general de Acuario. Desea evitar la "escena social" como la peste y pasar la noche en el interior discutiendo los beneficios del chardonnay con su mejor amigo. Si te gusta mirar hacia las estrellas en busca de inspiración, lee los gráficos de los demás o elige algunas cartas del oráculo para ver qué se avecina en el nuevo año. Si está en el proceso de conocer a alguien íntimamente, este es el momento perfecto para invitarlo a una velada privada.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Cuanto más mires hacia afuera para ver lo que otros han 'logrado', más insatisfecho estarás. Cuanto más devuelvas tu energía a ti mismo y a tus objetivos, más fácil te resultará reconocer la riqueza y la abundancia que has creado durante un período de tiempo. Por lo tanto, trae tu conciencia de vuelta a ti mismo. Vuelva a visitar su diario de manifestaciones a medida que trae su conciencia de regreso a su viaje. ¡Algo nos dice que hay mucho más por lograr en este camino y que recién estás comenzando, bebé!