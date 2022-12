Horóscopo de hoy, jueves 29 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 29 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Pero, ¿quién dice que tienes que estar en un lugar determinado a una edad determinada de tu vida? ¿Quién dice que necesitas tenerlo todo junto para sentirte bien contigo mismo? Piensa en tu propósito como un viaje en lugar de un destino, Aries. En lugar de compararte con los demás, reconoce todas las formas en que has crecido y libera la prisión de tus propias limitaciones. ¡Algo nos dice que estás en el camino hacia la maestría y que va a ser un viaje increíble!

Signo del horóscopo Tauro hoy

Hay momentos en nuestras vidas en los que sentimos que estamos atrapados en segunda marcha. Que todos los demás parecen moverse constantemente en la dirección del crecimiento excepto nosotros. Pero, ahora no es ese momento en tu vida, Tauro. Este es un tiempo de progresión; un tiempo para lograr lo que antes se consideraba imposible. Recuerda, subir de nivel requerirá que rompas las creencias limitantes que has interiorizado. Confía en que el Espíritu te está reservando espacio para que te deshagas de lo que ya no te sirve para tu bien cada vez mayor, hermoso.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Este es el día para contar tus bendiciones, no tus calorías, Géminis. Este es el día para reunir a su tripulación del alma, para celebrar el año que fue y para establecer sus intenciones para el próximo año. Este es el día para enviar una oración de gratitud por la belleza y la gracia que es este momento. A quienes se encuentran lejos de sus familias se les pide no aislarse. ¡Conéctese con la tribu que lo rodea en este momento y aproveche al máximo esta temporada navideña!

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Tal vez sean tu langosta, Cáncer. El que llevas llamando tu Universo desde hace mucho, mucho tiempo. Tal vez solo estén destinados a caminar a tu lado mientras cruzas el umbral hacia tu nueva vida. De cualquier manera, mereces apreciar la belleza, la gracia y la poesía que se vierten en tu cáliz en este momento. Entonces, abre tu corazón y permite. Ábrete a la magia que es este momento. Nada en la vida viene con una tarjeta de garantía, y eso es lo que hace que cada momento sea precioso.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Hoy, quieres un descanso del ajetreo y el bullicio. Quieres ir a algún lugar fuera de la red con tu amor (o tu alma gemela). Deje que su brújula interna lo guíe mientras se prepara para la aventura de su vida. Hablando de aventura, las actividades al aire libre son muy recomendables en esta época. Entonces, si ha estado pensando en acampar en su lugar favorito o caminar en el bosque, ¡esta es su señal para hacerlo!

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Con Mercurio envuelto en una danza hacia atrás una vez más, las cosas podrían ponerse dramáticas en la sede de Virgo. Cuidado con las peleas de ego. Tenga cuidado de quedar atrapado en situaciones de conflicto que no tienen nada que ver con usted en primer lugar. Priorizar tu salud mental significa desconectarte activamente de cualquier cosa que no sea de tu interés y dejar de lado la necesidad de dar explicaciones a aquellos que no están dispuestos a abrirse al punto de vista de otra persona.

Signo del horóscopo Libra hoy

Hoy anhelas ese sentido de pertenencia. Anhelas volver a tus raíces, a ese lugar al que llamas hogar, a tu zona de seguridad. Hazte un favor y comunícate con tus seres queridos, Libra. Permítete ser abrazado, nutrido, acariciado de una manera que te haga sentir visto y escuchado. Lo escuché en la conferencia cósmica: es hora de recibir el amor que tan libremente das a los demás.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Si te dijéramos que estás totalmente apoyada en el proceso de tejer sueños, ¿cuáles son los milagros que llamarías? ¿Cómo reescribirías el guión? Solo un recordatorio, Escorpio: estás creando tu Destino con cada pensamiento, palabra y acción. Luego, recupere su poder inherente a medida que comienza a creer en lo imposible. Es hora de establecer tus intenciones para el próximo año. Es hora de actualizar tu tablero de visión con el conocimiento interno de que el Espíritu te encontrará a mitad de camino.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Este es un tiempo de florecimiento interior, Sagitario. Un tiempo para emerger de las cenizas del viejo yo y entrar en tu poder. El proceso de salir de la negación y salir a la luz rara vez es fácil. Así que date la palmadita en la espalda que te mereces. Lo que debe tener en cuenta al pasar a la siguiente fase de su vida es que los aspectos de su vida anterior desaparecerán. Permita que lo que se está deshaciendo se deshaga a medida que se convierte en testigo de sus circunstancias.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Pero la meditación no se trata solo de sentarse en silencio, observar tu respiración y observar tus pensamientos ir y venir desde un espacio neutral. Se trata de adentrarse más y más en el océano de la conciencia. Se trata de volverse consciente de sí mismo y reconocer esos patrones de pensamiento destructivos que lo mantienen ignorante. Hoy, se les pide que mantengan espacio para lo que aún está por sanar sin juzgarlo ni adjuntarle una historia. Spirit sabe lo que es mejor para ti y Spirit te está apoyando en este proceso de transformación suave.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Es fácil dar vueltas en círculos; más fácil hablar en metáforas. Pero ser poético no te llevará a ninguna parte. Una palabra para los sabios: dígalo como es y no tenga miedo de priorizarse. Saber cuándo dejar el corazón en casa es igual de importante. Como tal, el final del año trae consigo el recordatorio de que es hora de repasar sus lecciones. Para observar desde un espacio neutral qué te ha funcionado y qué no. Presionar el botón de reinicio en el anterior no siempre es fácil. Confía en que tienes todo el apoyo que necesitas en este momento.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Es hora de presionar el botón de pausa y contar tus bendiciones. Es hora de recordar a todas las personas que han vertido el dulce elixir de la alegría en tu copa. Es hora de reconectarte con aquellos que hacen que tu existencia aquí en la tierra sea especial solo por ser parte de ella. ¡Es hora de reunir a su equipo de almas y dar gracias por el año que fue cuando estableció sus intenciones para el nuevo año y se convirtió en un conducto para la magia!