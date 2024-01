Horóscopo de hoy, jueves 4 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 4 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Enero requiere que recuerdes que tienes superpoderes. Como el primer signo del zodiaco, Aries, eres bueno para obtener lo que quieres, siempre y cuando lo pidas. Mercurio retrógrado termina el día de Año Nuevo, por lo que no tienes excusa para no pisar los pies y gritar sobre lo que quieres este mes. La luna nueva en Capricornio se ve muy bien para salir adelante profesionalmente. Pero recuerda el valor de ser amado. Eres apreciado en tu vida personal, y las estrellas te instan a reconocer eso. Además, querrás llevar un diario de ensueño junto a tu cama a fin de mes debido al alto nivel de descargas psíquicas que experimentarás mientras duermes, gracias a que Urano va directo.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Enero comienza con Mercurio yendo directo, lo que te ayuda a poner fin a un conflicto en curso en tu vida personal. Recuerda que eres más feliz cuando las cosas son de bajo drama. ¿Puedes apoyarte en tu lado confiable y dejar las cosas en el pasado? ¿O te aferrarás obstinadamente a un rencor? No es aconsejable recoger su piel; la misma sabiduría de belleza se mantiene cuando se trata de relaciones. Las resoluciones de Año Nuevo son generalmente asquerosas, pero enero trae luna nueva, y eso es todo para un cambio de imagen. La temporada de Acuario trae un aumento en popularidad. Puede parecer que el éxito está sucediendo de la noche a la mañana. Recuerde que en realidad es el resultado de un trabajo largo y duro de su parte. No olvides estar orgulloso de ti mismo.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Su tarea de enero es abrazar el cambio en lugar de temerlo. Diciembre fue desordenado y no el momento adecuado para conversaciones importantes, como definir una relación. Sin embargo, enero comienza con su planeta gobernante, Mercurio, yendo directo. No tienes excusas, pero honestamente estás listo para sacar el trabajo duro del camino. Entonces puede centrarse en el hecho de que a fines de enero se trata de llamar la atención y ganar dinero (los horóscopos no pueden prometer dinero en efectivo en esta economía, pero si dependía de las estrellas, este mes sería épico para salir adelante en el trabajo o creativamente). Esté atento a su bandeja de entrada en y alrededor de la audaz luna llena en Leo, amante de la atención.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

En enero, el guerrero Marte se desliza hacia su séptima Casa de Asociación, lo que indica que es aconsejable pensar prácticamente en el amor (que puede ser un consejo difícil para que las señales de agua escuchen). Hay un tema delicado para discusión. Si te sientes calentado, retrocede y enfríate antes de descubrirlo. Si presta atención a este consejo, el primer mes de 2024 traerá una alegría alegre a sus relaciones. Las estrellas también quieren que vayas a chismear, sin culpa. Érase una vez, los chismes no tenían una connotación negativa, sino que se trataba de compartir información, así que bebe tu té. Las resoluciones de Año Nuevo pueden ser problemáticas, pero está considerando un nuevo piercing, inyectables u otro modo corporal, gracias a los movimientos de Plutón, el planeta gótico de los cambios de imagen.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Mercury retrógrado termina en enero, yendo directamente a la derecha el día de Año Nuevo. Celebra tratándote egoístamente. Báñese, duerma y vea tanta televisión como sea posible. Las estrellas le recuerdan suavemente que enero será más productivo y placentero si mantiene bajos sus niveles de estrés. Cuando el sol entra en Acuario, es difícil concentrarse en otra cosa que no sea la relación más importante en su vida (usted sabe de quién estamos hablando, Leo). Hay luna llena en tu cartel, Leo, el jueves 25 de enero. Si bien las lunas llenas son hermosas, estos almuerzos intensos pueden causar ansiedad. Véalo como una excusa aprobada por el astrólogo para quedarse en casa y disfrutar de los rituales de belleza.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Eres el ermitaño del zodiaco, Virgo. Necesitas tiempo a solas. Cuando el sol entra en Acuario, su tema es el autocuidado (saludos a eso). Está bien si tienes ganas de inclinarte hacia tu lado introvertido. Es probable que el trabajo absorba una enorme cantidad de energía, y es una pena sentirse quemado el primer mes del año. No duerma en rutinas de bienestar, pero definitivamente duerma tanto como sea posible. Cuando Venus, gobernante del amor, se une a Marte y Mercurio en tu 5a Casa del Placer, eres más atractivo que nunca. Tu magnetismo es potente en esta época. Cuando el cielo se ilumina con una luna llena en el arrogante Leo, tu teléfono también se iluminará con ex en tus DM (¡y Mercury ya no está retrógrado!) y nuevas coincidencias en tus aplicaciones de citas.

Signo del horóscopo Libra hoy

Si envió un mensaje de texto a un ex caótico el mes pasado durante Mercurio retrógrado, déjelo en 2023. El planeta va directo el día de Año Nuevo y no tiene más tiempo para tal comportamiento. Enero se trata de nutrir las relaciones saludables actuales en su vida. Su tarea de la temporada de Acuario es trabajar para mantener sus relaciones. Eres el signo del equilibrio, representado por las escalas, pero ¿recuerdas dar a tus amigos y amantes tanta atención como te dan? Cuando Urano, el impredecible niño salvaje del zodíaco, termina su retroceso este mes, su círculo social puede experimentar sacudidas cósmicas. No entres en pánico. Simplemente levante su teléfono y, por su propio bien, envíe un mensaje de texto a todos.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Para muchos Escorpios, el drama familiar ( o trauma ) convierte las vacaciones en algunos de los días más estresantes del año. Entonces, cuando Mercury termine su retrógrado el día de Año Nuevo, tómese un tiempo para usted. Te lo mereces. Los horóscopos de Escorpio tienden a advertir contra el uso de su aguijón. Sin embargo, cuando su planeta gobernante, el luchador Marte, ingresa a Capricornio y su tercera Casa de Comunicación, se le anima a defenderse. A muchas personas que leen esto se les ha dicho que se comporten con demasiada frecuencia. Las estrellas dicen que se te permite tener una diva en forma de vez en cuando. Y está bien ser flojo durante la temporada de Acuario. Puede sentirse especialmente agotado alrededor de la luna llena de Leo, así que tómelo con calma, pero no se sorprenda si esta locura también trae noticias emocionantes que lo hacen sentir más famoso.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Cuando el luchador Marte entra en tu 2a Casa de Posesiones, te sientes seguro, que es el mejor estado para todos los Sagitario. Los astrólogos no pueden prometer dinero en esta economía, pero podemos decirle que la temporada de Acuario apunta a hacer negocios. Cuando el planeta transformador Plutón se mueve hacia Acuario, te sientes llamado a mejorar tu relación con las redes sociales. Para algunos, esto significa pasar menos tiempo en su teléfono para aumentar la productividad. Para otros, estás creando redes más que nunca y forjando nuevas relaciones comerciales a través de Instagram. Venus gobierna el dinero además del amor y la belleza. Dispara tu tiro cuando se una a Marte en tu 2a Casa de Posesiones. Después de un mes bullicioso, quédate durante la luna llena de Leo. Puede estar cerca del agotamiento si aún no está allí.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Tanto el luchador Marte como la amante Venus entran en tu signo este mes, Capricornio, al igual que Mercurio, el mensajero del zodíaco, que afortunadamente termina su retrógrado. Con todos estos planetas que te vienen, enero te ve sintiéndote seguro como el infierno. Asegúrese de poner esto en práctica y luchar por su valor en el trabajo y en el amor mientras se comunica claramente con la ayuda de Mercury Direct. Defenderse se siente bien y tiende a lanzar un hechizo. También hay una luna nueva en tu signo que es perfecta para cambiar tu rutina de belleza (pero solo de maneras que te hagan sentir bonita y te emocionen). Puntos de bonificación: El sol puede dejar tu signo, pero entra en Acuario, iluminando tu rica 2a Casa.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Envíe un mensaje de texto a sus amigos cuando Mercury retrógrado termine el día de Año Nuevo. No seas el punk dejando a la gente que amas en lectura. Enero te pone a través de un curso de entrenamiento mental. Primero, cuando el luchador Marte entra en tu 12a Casa del Inconsciente, donde guardas los cuerpos, te sientes llamado a hacer trabajo de sombra. Esa es solo una forma bruja de decir que trabajas con tus demonios. El sol entra en tu cartel el sábado 20 de enero, iniciando la temporada de Acuario. ¡Feliz retorno solar! ¿Puedes abrir tu mente y aceptar lo que llega de tu intuición? Cuando Venus, gobernante del amor, se une a Marte en tu misteriosa Casa 12, estás en tu punto más psíquico. Mantenga un diario de sueños junto a su cama, ya que los mensajes pueden venir mientras duerme. Considera trabajar con cartas del tarot si aún no lo estás. Una sorpresa de cumpleaños llega cuando tu planeta gobernante, el excéntrico Urano, termina su retrógrado.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Capa en el autocuidado como si fuera protector solar. Este mes ve un cambio de amistad. Algunos Piscis pueden disfrutar de un nivel de amistad hasta el mejor estado de amigo. Sin embargo, hay algunos de ustedes aplastando a un amigo. Cuanto más duermas, más racional serás en las elecciones románticas y evitarás disputas una vez que el luchador Marte entre en tu 11a Casa de la Amistad. Pero cuando Venus se une a Marte, el amor está en el aire, platónico o romántico, entre tú y alguien a quien admiras en tu círculo social. La temporada de Acuario comienza este mes y mejora sus habilidades psíquicas ya prominentes. Sin mencionar que eres creativo AF, tal vez gracias a tu nueva musa. Solo ten cuidado de que la luna llena al final del mes pueda venir con un lado de ansiedad, así que planea tomarlo con calma y descansar. Puedes hacer eso.