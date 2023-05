Horóscopo de hoy, lunes 1 de mayo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 1 de mayo según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Normalmente eres resistente, pero cuando ya estás estresado o triste, incluso los contratiempos menores pueden parecer catastróficos. Si está lo suficientemente agotado, es tentador descartar toda la idea, proyecto o relación en lugar de lidiar con la frustración de arreglar lo que está roto. Pero este no es momento para dejar de fumar impulsivamente. Puede que aún no esté claro para usted, pero ha estado haciendo progresos increíbles. Te estás convirtiendo en ti mismo. Estás transformando tu vida en algo hermoso. El avance que anhelas no puede materializarse si te rindes ahora. Esta semana, sigue presionando.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Puede ser difícil para usted confiar en las conversaciones de ánimo o la positividad; para usted, el optimismo a menudo parece una ilusión. Si bien lo aprecias cuando tus amigos intentan aumentar tu confianza y levantar el ánimo, no necesariamente les crees. El detractor en ti es tan ruidoso e insistente. Esta semana, sin embargo, considera que las personas que te aman no solo están tratando de masajear tu ego o pintar una imagen rosada. Pueden ver las cosas maravillosas sobre ti que no tienes la perspectiva para reconocer. Escúchalos.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Raramente dejas que la adversidad te mantenga deprimido. Si una relación no funciona, bueno, esa no era la persona adecuada para ti. Si un plan fracasa, pivotas. La vida es impredecible; eso es parte de su atractivo. Esta semana, sin embargo, es posible que te encuentres inusualmente cansado de las sorpresas. Estás cansado de ser resistente, de caer y aterrizar de pie, una y otra vez. No desquites tu ira con las personas cercanas a ti, pero tampoco lo reprimas. Cuanto más honesto seas en este momento, más claro será tu camino a seguir.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Una de las dificultades de tener un corazón tan grande como el tuyo es que te sientas responsable de todos los que te rodean. Desde amigos hasta conocidos y extraños, si ves a alguien lastimado, tu instinto es ayudar. Es un impulso hermoso, y el mundo estaría peor sin el amor que le pones, pero todo lo que da es agotador. El mundo es enorme y solo eres una persona; no puedes ser todo para todos. Esta semana, córtate un poco flojo. Confía en que mientras hagas lo que puedas, es suficiente.

Horóscopo Signo Leo Hoy

El universo es caos, pero no siempre tiene que hacerlo sentir como es. No para ti, alguien que sea capaz de crear tu propio sentido del orden. Te imaginas que si puedes clasificar a las personas, las obras de arte, incluso tus propias acciones en buenas y malas, correctas e incorrectas, entonces el mundo tendrá más sentido, sabrás cómo comportarte, y las cosas no se sentirán tan desequilibradas. Por supuesto, realmente no funciona de esa manera. Todo es complicado; No hay respuestas simples. Esta semana, abrace la hermosa complejidad. Date permiso para ser desordenado, sin categoría, ni perfecto ni terrible, solo humano.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Realmente amas a las personas en tu vida, pero pueden ser muy frustrantes, tan complicados. Justo cuando crees que los tienes resueltos, te sorprenden. Las cosas parecen estables y cómodas, y sucede algo que lo vuelve a sacar de control. Las relaciones humanas siempre están cambiando y evolucionando. Necesitan atenderlo. Y aunque esto puede ser mucho trabajo, también es un regalo. Significa que no tiene que resignarse a una situación que no satisfaga sus necesidades. Siempre hay, ( y esta semana especialmente ) una oportunidad para reequilibrar una relación, para que funcione para ambas partes.

Signo del horóscopo Libra hoy

Esta semana, es posible que necesite un recordatorio de que no puede obligar a nadie a cambiar su comportamiento. No puedes hacer que otros sean más amables, más justos o más interesantes. Tampoco puede obligarlos a actuar racionalmente ( o más precisamente, lo que considera racional ). No importa cuánta amabilidad, apoyo y buenos consejos le des, en última instancia, no puedes controlar la vida de otras personas o lo que piensan de ti. Cuanto más internalizas esto, más fácil se concentra en lo que puede hacer. Puedes dejar que tus amigos sean quienes son, y puedes invitarlos a verte por quién tu son. Pueden amarse con los corazones abiertos.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Por lo general, sus rutinas diarias lo refuerzan: le dan estructura de vida, crean orden en el caos del mundo en general. Eventualmente, sin embargo, sus necesidades evolucionan. Los hábitos que solían elevarte comienzan a detenerte; Los patrones que una vez te hacen sentir seguro comienzan a sentirse sofocantes. Esta semana ofrece la oportunidad de reevaluar. ¿Qué quieres que no obtengas? ¿Estás contento con cómo pasas tu tiempo? Cambiar tu vida no tiene que ser una tarea masiva: pequeñas alteraciones en tus rutinas diarias pueden crear resultados significativos que parecen casi mágicos.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Tu mente es poderosa y vigorosa. Últimamente, también está disperso. El trabajo es exigente y su calendario social está lleno, y simplemente no hay suficientes horas en el día para que leas todos los libros o veas todos los espectáculos o sueñes todos los sueños que han captado tu interés. El tiempo es limitado, así que esta semana, trátelo como el precioso recurso que es. Haz tu mejor esfuerzo para dejar de desplazarte o leer odiando o pasar tus horas libres con personas que no te hacen feliz. Prioriza lo que te deja satisfecho, en cambio.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Eres bueno en una crisis. Cuando todos los que te rodean se están desmoronando, mantienes la cabeza. Eres capaz, valiente y difícil de intimidar. Sabes cómo estar mejor allí para las personas que te necesitan, y lo haces. Esta semana, sin embargo, recuerda que no puedes esperar ser el fuerte todo el tiempo. Te importa proteger a los demás, pero también necesitas apoyo. Cuando la vida se vuelve estresante, aterradora o simplemente extraña, no intente manejarla sola. Deja que tu comunidad te ayude.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Cuando te enfrentas a un dilema, tienes el don de encontrar soluciones creativas y elegantes. Puede ver respuestas fáciles del pasado y ver los desafíos desde ángulos frescos y sorprendentes. El problema es que cuando tu cerebro no tiene un rompecabezas para trabajar, comienzas a pensar demasiado. Las situaciones que de hecho son totalmente buenas comienzan a parecer problemas que deben resolverse, y sobreanalizan las relaciones que son perfectamente saludables. Esta semana, tenga cuidado de no hacer las cosas más complicadas de lo necesario.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Siendo el mundo tan oscuro y aterrador como es, sería fácil caer en el miedo, la autocompasión o el entumecimiento. También sería comprensible: mereces vivir en un mundo más seguro, más justo y más feliz que este. Todos lo hacemos. Lo importante, esta semana, es recordar que no eres impotente, incluso si así se siente. Tienes la oportunidad de salir al mundo, construir una comunidad, tratar a las personas en tu vida con amor. Puedes atender a tu rincón del mundo.