Horóscopo de hoy, lunes 19 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 19 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Relajarse. No hay nada malo en el mundo que pueda quitarte lo que es tuyo. Confía en el proceso, hermosa. Sepa que está en el proceso de manifestar sus sueños más salvajes y sus deseos más profundos. En el ámbito del amor, las cartas indican una pareja emocionalmente madura. El tipo que no tiene miedo de dejar que sus sentimientos se conozcan a pesar de lo que han pasado en el pasado. Palabra para los sabios: sé honesto. Sé directo. Jugar juegos esta vez no te llevará a ninguna parte, hermosa.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Pero, ¿cuál es la causa de tu sufrimiento, Tauro? ¿Los cambios repentinos por los que estás pasando o tu resistencia a ellos? Recuerda, el algoritmo del Universo es perfecto y el algoritmo del Universo siempre trabaja a tu favor. Entonces, permite que lo que necesita ser deshecho, sea deshecho. Esta es su oportunidad de limpiar la energía obsoleta que ha estado dando vueltas y llamar a lo que está alineado con su bien más alto y más grande.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Si hay algo de lo que puede estar seguro hoy es que es poco probable que las cosas salgan como usted quiere. Sepa que esto *no* es algo malo, Géminis. Ese Espíritu no quiere castigarte de ninguna manera. Los cambios que están experimentando en lo físico son los cambios que han llamado a nivel del alma. Entonces, acepta el presente como el regalo que es. Muévete a un estado de tolerancia y confía en tu yo superior para que te guíe hacia ese futuro que siempre has imaginado para ti.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Pero, ¿qué significa para ti el éxito, Cáncer? Más importante aún, ¿crees que has logrado lo que te proponías? En lugar de buscar una validación externa, vuelve tu mirada hacia adentro, hermosa. Tómese un momento para reconocer su viaje y todas las formas en que ha crecido durante la última década. PD: ¡Reconocer tu propio poder y potencial te convertirá en una fuerza a tener en cuenta!

Horóscopo Signo Leo Hoy

¡En sus marcas, listos, fuera! Es hora de aprovechar su lado ambicioso y poner en práctica el plan dado. Adentrarse en lo desconocido siempre es desalentador. Piense en esa mezcla embriagadora de emoción y miedo como una señal de que está en el camino correcto. Lo único que desea recordar mientras avanza hacia el futuro que siempre ha imaginado es que las victorias de quienes lo rodean merecen celebrarse junto con las suyas. PD: Hay lugar para todos en esta mesa.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Alerta de spoiler, Virgo: la vida *no* está destinada a ser controlada. La vida tampoco está destinada a ser manipulada o microgestionada. Entonces, déjalo ir. Suelta tu falsa sensación de control mientras regresas a la corriente. Estás donde se supone que debes estar y todo se desarrolla de acuerdo con el plan divino. Tu confianza y entrega abrirán el portal de los milagros, salvaje.

Signo del horóscopo Libra hoy

Pero, ¿quién dice que solo tienes tantas oportunidades, Libra? Si no funcionó, no funcionó. En lugar de quejarse de los obstáculos en su camino, levántese, preséntese y comience de nuevo. Tu resiliencia tiene el poder de mover montañas, hermosa. ¡Ah, y una cosa más! Esos obstáculos se han puesto en tu camino por una razón. Confíe en su capacidad para convertir cada desafío en una lección de aprendizaje.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Estás bendecido con el poder del libre albedrío, Escorpio. En otras palabras, tienes lo necesario para tragar el veneno que se vierte en tu copa y convertirlo en un dulce néctar. Posees la fortaleza necesaria para transformar cada avería en un gran avance. Todo se reduce a cómo abordará las circunstancias dadas. Solo un recordatorio: el Espíritu está trabajando contigo y no contra ti, ahora y en todo momento.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Tal vez no siempre se trata de los hitos y los momentos emblemáticos. Tal vez se trate de las cosas simples, los milagros cotidianos, las conversaciones que nos animan, las canciones que nos inspiran y los atardeceres que nos dan energía. Tal vez se trate de estar rodeado de ese tipo de personas que nos recuerdan que somos dignos de ser amados tal como somos, Sagitario. Algo nos dice que estás atrayendo conexiones a tu vida que honran tu esencia y te darán espacio para ascender al siguiente nivel de conciencia.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Entonces, no manifestaste la oficina de la esquina este año, a pesar de que intentaste salir adelante en el juego. Entonces, no obtuviste la promoción por la que has estado trabajando o te encontraste por casualidad con tu alma gemela en la cafetería que visitas de camino al trabajo todos los días. Déjame contarte un secreto, Capricornio: nadie sabe qué diablos está haciendo. Todos estamos apareciendo y haciendo nuestro mejor esfuerzo, no obstante. Acepta que la vida es un proceso de prueba y error, que tropezarás y caerás una y otra vez, y eso está bien. Mansedumbre es lo que se requiere de ti en este momento.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Acuario, tu mensaje esta semana es ser perspicaz. Ser exigente con tu tiempo y energía. Para compartir espacio con aquellos que te animan en lugar de aquellos que agotan tus recursos. Recuerde, decir sí a lo que es una coincidencia vibratoria requerirá que diga no a lo que no lo es, y eso está bien. Mantenerse comprometido con el crecimiento personal significa que terminará decepcionando a algunas personas.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Pero, ¿qué estás sacando *tú* de esto? Sepa que no es egoísta de su parte hacerse esa pregunta, Piscis, especialmente si está siendo manipulado de alguna manera. Palabra para los sabios: mantén tu distancia de los dulces habladores hoy. Por el lado positivo, es probable que te sientas más conectado contigo mismo y con las fuerzas divinas en este momento. Tómese un tiempo para la meditación y la atención plena. Descubre las muchas joyas que se esconden en su interior.