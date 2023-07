Horóscopo de hoy, lunes 24 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 24 de julio según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Cuando tienes una idea que te emociona, te gusta ponerla en práctica sin demora. En lugar de atascarse en la planificación de conversaciones y debates, desea comenzar cuando llegue la inspiración. Esto significa que a veces duda en dejar que otros participen en sus planes en caso de que intenten entrometerse, disuadirlo o retrasarlo. Esta semana, sin embargo, al final te irá mejor si lo hablas con personas en las que confías. Pueden ayudarlo a elaborar estrategias y pueden ver desafíos u oportunidades que usted no ve. También pueden hacer que todo el proceso sea más divertido.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Últimamente, cuando intenta planear su futuro, rápidamente se siente abrumado. Ya es bastante estresante tratar de averiguar qué estarás haciendo dentro de un mes; tomar decisiones con las que seguirás siendo feliz dentro de unos años parece imposible. Así que esta semana, deja de intentar planificar todo con una docena de pasos por delante. De todos modos, la vida es demasiado impredecible para que eso funcione. Concéntrate en hacer lo mejor que puedas por ti mismo hoy. Diga "sí" a las oportunidades e invitaciones que se sientan bien, y "no" a las que no. Por ahora, no necesita ser más complicado que eso.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

A veces piensas en las personas en tu vida como si fueran acertijos por resolver. Si pudieras descubrir qué los motiva o encontrar la clave de su personalidad, entonces tu relación se transformaría. La mayoría de las veces, esta disposición genuina de aprender sobre las personas es un rasgo maravilloso. Sin embargo, de vez en cuando, debes recordar que las personas son inconsistentes y que incluso después de que creas que has descubierto a alguien, todavía pueden sorprenderte. Esta semana, las personas (incluyéndote a ti) pueden resultar más sabias, divertidas o interesantes de lo que les has dado crédito.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Quieres ser una buena persona, alguien que trata a los demás con cariño. Pero nadie es perfecto, no importa cuánto lo intenten, ni siquiera tú. Aunque sepas esto intelectualmente, todavía te sientes avergonzado en tu corazón por todas las veces que has tomado la decisión conveniente en lugar de la correcta, o defraudado a un amigo, o hablado con demasiada dureza. Esta semana, tu desafío es liberar tu arrepentimiento por haber cometido errores. La perfección es demasiado para pedirte a ti mismo. Si te sientes culpable por algo que has hecho, nunca es demasiado tarde para enmendarlo. De lo contrario, date permiso para seguir adelante.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Es difícil no sentir cierto resentimiento por todas las cosas que desearías que hubieran sido diferentes para ti: la forma en que deberías haber sido atendido, las oportunidades que merecías pero nunca tuviste, las situaciones difíciles de las que desearías que alguien te hubiera protegido. Esta semana, sin embargo, es posible dejar de pensar en lo que podría haber sido y mirar hacia el futuro. Si deja de pensar en lo que no se puede modificar, tendrá esa energía para dedicarla a arreglar las cosas que sí se pueden modificar. Tienes más poder del que crees. Todavía puedes crear la vida que has soñado.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Hace lo que debe hacerse sin quejarse, incluso cuando las tareas que tiene entre manos son repetitivas, aburridas o ingratas. Si bien ha conocido a personas que parecen considerarse por encima del trabajo aburrido, todavía está feliz de hacer su parte. Simplemente no seas demasiado sacrificado esta semana. Si los que te rodean parecen haberse olvidado, recuérdales que ellos también tienen que hacer su parte y que tú tienes más que ofrecer. Tienes tus propios intereses, ambiciones y propósitos en la vida, y mereces tiempo y energía para dedicarlos.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Normalmente no eres susceptible a los celos, pero esta semana, es posible que te encuentres luchando contra ellos. A tu alrededor, la gente hace alarde de carreras, relaciones y vidas sociales que son mejores, más impresionantes o más satisfactorias que la tuya. No importa lo bien que sepas que es tu vida, no puedes evitar preguntarte si te falta algo. La clave es no ignorar al monstruo de ojos verdes cuando emerge, sino prestar atención para ver qué puede mostrarte. Si ha estado reprimiendo sus verdaderos deseos, esta es una oportunidad para finalmente reconocerlos.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Te has convencido de que tu preocupación es productiva, que estresarte por el futuro es una forma de protegerte del peligro y que meditar sobre todo lo que te parece mal es una buena manera de mejorar. Esta semana, sin embargo, te darás cuenta de que toda esa agonía no ha logrado nada. Todo lo que ha hecho es agotarte. Entonces, por ahora, tome un descanso de todo el análisis crítico y el cuestionamiento existencial. Concéntrese en los problemas más pequeños y prácticos de su vida: los que pueda manejar, los que realmente pueda resolver.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Cuando ciertos elementos de su lista de tareas pendientes son desalentadores, sabe que siempre puede hacer las cosas fáciles primero. No es el mejor hábito (la mayoría de la gente está de acuerdo en que debes comer la rana por la mañana), pero al menos estás haciendo algo. De esta manera, no estás completamente atascado. Sin embargo, no puedes posponer las partes difíciles para siempre. Eventualmente, tienes que enfrentarte a lo que sea que has estado evitando. Esta semana, si asume las tareas o conversaciones que le entusiasman menos, probablemente descubra que no son tan malas como pensaba. Más que eso, sentirá una confianza renovada y la alegría de enfrentar sus miedos y salir victorioso.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Has estado preocupado por perder el tiempo recientemente porque entiendes muy bien que la vida no dura para siempre, que solo tienes un tiempo limitado para dejar tu huella. Pero si bien este sentido de urgencia puede ser motivador, rápidamente se vuelve abrumador. Tienes tanto miedo de usar tu tiempo de la manera “incorrecta” que terminas paralizado. Esta semana, trate de recordar que no es su trabajo como ser humano optimizar su tiempo, sino simplemente usarlo, a veces de manera productiva, a veces de manera perezosa o tonta. Todos son necesarios.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Hay momentos en los que te sientes fuera de lugar, como si no estuvieras hecho para el mundo tal como es. En esos momentos, a veces deseas poder convertirte en una persona completamente diferente, alguien simple y directo, alguien que encaja fácilmente. Sabes que cambiar tu yo central no es posible; esta semana, recuerda que tampoco es lo que quieres en el fondo. Solo puedes ser quien eres, y quien eres es asombroso. Siempre hay espacio para crecer y aprender, pero eso no significa que haya algo malo contigo.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Una de las mejores cosas sobre ti es tu voluntad de soñar en grande. Algunas personas dudan en declarar que las cosas podrían ser diferentes, temen que las haga vulnerables a la vergüenza y la decepción, pero no a usted. Sabes que el cambio es posible y vale la pena trabajar por él. A veces, sin embargo, estás tan atrapado en imaginar que te olvidas de actuar. Así que esta semana, ponte práctico. Piensa en los pasos tangibles y concretos que podrías tomar para mejorar un poco el mundo. No tienes que hacerlo todo de una vez, pero te alegrarás de haber hecho algo.