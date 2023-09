Horóscopo de hoy, lunes 4 de septiembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 4 de septiembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Se recuerda a los carneros en el campo de la educación que este es un buen momento para priorizar la educación superior. Ser el estudiante A+ que siempre has aspirado a ser. Ahora también es un buen momento para conectar con tus mentores y guías; buscar el consejo de aquellos que te han ayudado a evolucionar hacia la versión de ti que eres hoy. Como tal, la búsqueda de la espiritualidad también podría traer a tu experiencia un gurú o un maestro. Honre esta conexión sagrada siendo receptivo a las ideas que tienen para compartir.

Signo del horóscopo Tauro hoy

¡Este es tu momento de brillar, Tauro! ¡Es hora de aparecer como el personaje principal de la gran producción de tu vida! Sólo un recordatorio: puedes tener todo lo que deseas si pones tu corazón y tu mente en ello. Entonces, cambie las creencias internas que le impiden abrazar su poder y potencial. Defiende lo que crees con un corazón valiente mientras te permites cometer algunos errores en el camino. ¡Ah, y una cosa más! Libérate de la idea de perfección y abraza el espíritu de juego.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Pero, ¿qué significa el éxito para *ti*, Géminis? Más importante aún, ¿cree que ha logrado lo que se propuso? En lugar de buscar validación externa, vuelve la mirada hacia adentro, hermosa. Tómate un momento para reconocer tu viaje, las batallas que has ganado y el conocimiento que has convertido en sabiduría. Sin embargo, ahora *no* es el momento de dormirse en los laureles. Es hora de revisar el plan a largo plazo, aventurarse con valentía fuera de su zona de confort y asumir riesgos calculados. Escuchado en la conferencia cósmica: la fortuna favorece a los valientes.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Estás sintiendo lo que estás sintiendo y no hay dos maneras de hacerlo, Cáncer. Hazte un favor, deja de intelectualizar tus emociones y trae el regalo de la aceptación a la mesa. Si la discordia es en una relación interpersonal, mantén la conversación que has estado evitando durante algún tiempo. Hable sobre sus necesidades y anhelos de manera honesta, mientras deja espacio para que ellos compartan lo mismo. Tu apertura resultará ser un superpoder en este momento.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Es el Día Sagrado del Autocuidado en la sede Leo. El comienzo de la semana te permite saltar de la rueda del hámster con estilo, desacelerar y redirigir tu energía hacia ti mismo. No hay nada que hacer ni adónde ir. Entonces, ¡saborea la dulzura de este momento! Es posible que descubras que tu artista interior también está compitiendo por tu atención hoy. Libérate de la idea de perfección y entrégate al proceso creativo. ¡No todo lo que publicas tiene que salvar al mundo! Parte de esto puede crearse para la alegría y sólo para la alegría, hermosa.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Solo un recordatorio, Virgo: todos somos solo dioses y diosas disfrazados. En otras palabras, todas las personas con las que nos cruzamos llevan la luz de la divinidad en su interior. Por supuesto, eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que los demás dicen y hacen, incluso cuando no te sienta bien o enredarnos en su drama de alguna manera. Este es tu recordatorio para agradecerles por las lecciones mientras haces las maletas y sigues adelante. Elevarse por encima del espacio del ego es lo que se requiere de ustedes en este momento.

Signo del horóscopo Libra hoy

¡Este es el momento de hacer movimientos audaces! Escuchar tu corazón salvaje y confiar hacia dónde te lleva. El clima cósmico también podría traer una nueva pareja romántica a tu experiencia. Deje que "primero los amigos y luego los amantes" sea su mantra mientras explora esta conexión. ¡Por supuesto que no es sólo tu vida romántica la que está en llamas en este momento, Libra! Tu círculo de amigos se está expandiendo contigo. Honre lo que está sucediendo ahora como una invitación a conocer a las personas con ideas afines que están entrando en su órbita en este momento.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Lo entendemos, Escorpio. Siete planetas, incluido Plutón (su planeta regente), Mercurio y Venus, están retrógrados en este momento. Como resultado, todo parece moverse en cámara lenta. Hazte un favor y deja de lado tu resistencia. Ríndete al flujo mientras confías en que todo está ocurriendo exactamente como se supone que debe hacerlo. ¡Ah, y una cosa más! Recuerde que los retrasos no son negaciones. Estás siendo preparado para recibir aquello que elevará tu espíritu y mejorará tu experiencia humana.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Tus deseos son sagrados y una parte esencial del proceso de tejido de sueños. Pero, cada vez que el Universo dice 'no' a uno de tus deseos, no es porque esté rechazando lo que estás pidiendo. Es porque te está preparando para recibir aquello que elevará tu espíritu y mejorará la calidad de tu existencia aquí en la tierra. Entonces, ríndete. Ríndete al ritmo y al flujo. Estás donde se supone que debes estar y todo se desarrolla según el plan divino.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

He aquí un pensamiento descabellado: ¿y si, en cambio, funciona? ¿Qué pasaría si el algoritmo del Universo estuviera diseñado para apoyar el proceso de tejido de tus sueños? Confía en que tienes a la Suerte tocando la rumba a tu lado esta semana, permitiéndote lograr lo que antes considerabas imposible. Así que escuchen atentamente la guía divina que están recibiendo en este momento mientras entran en el campo cuántico de los milagros. PD: ¡Todo es posible, Capricornio!

Horóscopo Signo Acuario Hoy

La energía de la luna menguante te anima a encender la lámpara de la conciencia y reflexionar sobre la vieja historia. Aquí hay un mensaje de diario para comenzar la semana: ¿me sirve la vieja historia y cómo puedo reemplazarla? Una palabra, Acuario: ordenar. Encuentre una salida saludable para liberar las emociones estancadas mientras les agradece todo lo que le han enseñado sobre usted mismo. Escuchado en la conferencia cósmica: lo mejor está por venir, hermoso. ¡Ah, y una cosa más! Recuerda que nadie puede hacer el trabajo sucio por ti. Sólo tienes que estar dispuesto a sentarte con el vacío interior y escuchar lo que tiene que decir.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Cuando las cosas no salen como queremos, podemos dejar que la amargura alimente nuestra decepción o presentarnos a todas las delicias de la vida con un corazón valiente y abierto. Así que preséntate a toda la jugosidad y delicias de la vida con un corazón valiente y abierto mientras confías en que el Espíritu siempre está trabajando a tu favor. Piénsalo de esta manera: lo peor que te está pasando podría ser lo mejor que te está pasando. Confía en que recordarás este capítulo de tu vida con gracia y gratitud.