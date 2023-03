Horóscopo de hoy, miércoles 1 de marzo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este miércoles 1 de marzo según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Recordatorio de temporada de Piscis: sal de tu cabeza y entra en tu corazón. Respirar. Trae gentileza y ternura a la ecuación. Amor desde un espacio de incondicionalidad. Ama porque quieres amar, porque te eleva y eleva tu vibración, no porque estés realizando algún tipo de transacción. El cambio en su campo de energía traerá personas y circunstancias a su Universo que apoyan su crecimiento.

Signo del horóscopo Tauro hoy

¡Quizás el cuidado personal no se trata solo de lociones y pociones ( aunque ¿a quién no le encanta el aroma de la lavanda en la mantequilla de su cuerpo? ) Tal vez se trata de presentarse usted mismo, de manera consistente, todos los días, incluso si eso significa decepcionar a ciertas personas en el proceso. Un recordatorio de las fuerzas misteriosas: no está obligado a cumplir con las expectativas de todos sobre usted. Para lo que desea hacer tiempo: terapia de arte, diario, jardinería, cocinar una comida saludable. un paseo tranquilo por el parque y algo, una sesión de yoga fluido y algo de tiempo en la playa.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

A veces, el cuidado personal se trata de lociones, pociones y días de spa. En otras ocasiones, se trata de priorizar el descanso, diciendo ‘ no ’ cuando algo no se alinea con sus valores y elegir conscientemente con quién interactúa. Este es su recordatorio para hacerle usted, incluso si decepciona a algunas personas, Gemini. ¡Ah, y una cosa más! Es probable que sus jugos creativos fluyan ininterrumpidamente ahora y por el resto de la semana. Recuerde darle a la Muse su atención absoluta.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Hay períodos de hacer y períodos de ser. Períodos de creación y períodos de descanso, respiración y permisos. La energía del yin es a lo que te llaman rendirte en este momento. Entonces, retroceda y permita que lo que siempre ha sido suyo se materialice en su realidad sin esfuerzo. Cuando se trata de asuntos del corazón, sé más expresivo. Date el permiso para usar tu corazón en tu manga, incluso si a veces te hace sentir vulnerable. Hay belleza en la honestidad, el tipo de belleza que creará espacio para una intimidad más profunda.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Quizás sea mágico. Tal vez sea la temporada de Piscis invitándote a sumergirte más profundamente en tu superconciencia, mirar más allá del velo como un deporte extremo y tomar nota de los símbolos que están apareciendo en el paisaje onírico. Es hora de conectarse con su chamán interior y su místico interior. Es hora de confiar en tu intuición y hacia dónde te está guiando. Es hora de hacer arte por hacer arte mientras vuelves a la conciencia creativa que ha estado llamando tu atención.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Ahora no es el momento de ceder a la falta de mentalidad. Todo lo que necesita y todo lo que desee se le proporcionará en el momento preciso en que lo necesite. Confía en el flujo. Confía en dónde te llaman para ir. Confíe en que lo que tiene para ofrecer es valioso y traerá más ligereza y brillo a la conciencia colectiva. Como tal, también se le pide que borre las viejas historias que le impiden mudarse a la vida que imagina para usted mismo. Escuchado en la conferencia cósmica: este es el momento perfecto para participar en ese ritual de limpieza de primavera, ¡hermoso!

Signo del horóscopo Libra hoy

¡UH oh! Estás haciendo esa cosa en la que estás de mal humor en la esquina y repitiendo la historia de cómo la gente no aparece para ti cuando más los necesitas. Hazte un favor y comunícate. Comunica tus deseos, necesidades y deseos. Comunique cómo necesita recibir apoyo en este momento con el conocimiento interno de que su familia elegida tendrá espacio de la mejor manera posible.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Tómese un momento para examinar sus amistades. Tómese un momento para examinar a las personas con las que se ha rodeado. No todos tienen su mejor interés en el fondo, y eso es algo de lo que ha estado al tanto por un tiempo. No tenga miedo de desconectarse de personas, lugares o conversaciones que no se alinean con quién es usted en este momento. Al mismo tiempo, si siente que ciertas personas claman por su atención debido a su estado, probablemente tenga razón. No tienes que ser duro o brutal con ellos. Pero, puede elegir establecer ciertos límites desde el principio.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Este es su recordatorio para liderar con su corazón y volver a conectarse con los miembros de su tribu. Este es su recordatorio para soñar con un nuevo mundo y tomar medidas inspiradas; hacer magia en colaboración con Spirit con el interior sabiendo que eres totalmente compatible con tu proceso de tejer sueños. Algunos de ustedes pueden sentir lo que sienten por alguien con quien están trabajando estrechamente, y eso está bien.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Todo parece correcto en el papel, pero parece que no puedes evitar la sensación de que hay algo dudoso aquí. Tu intuición nunca miente, Capricornio. Entonces, deja de adivinarte y aborda la situación dada desde un espacio de sabiduría. Si está siendo guiado para elegir aquí, elija una opción que le sirva a usted sin traer vergüenza a la ecuación. Eres suficiente, hermosa y mereces nada menos que lo mejor. No te conformes.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Lo entendemos, Acuario. Sientes que eres una semilla de estrella. Que viniste a este planeta para elevar la conciencia colectiva y marcar la diferencia. Pero, hay un pequeño defecto en su plan, hermoso, y el defecto es que usted no es parte de esta misión. Palabra para los sabios: es hora de que reevalúen sus límites, encuentren un equilibrio entre cuánto se dan y cuánto le dan a otras personas. Solo un recordatorio: haciéndose la pregunta ‘ ¿Cómo me ayuda a crecer? ’ es no egoísta.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

No pregunte qué obtendrá al dar este paso, sino cómo puede servir al colectivo. Contempla cómo puedes presentarte para tus compañeros unicornios en medio de estos tiempos turbulentos. El karma yoga o el autoservicio es un tema importante por el momento y por el resto de la temporada de Piscis. Pero eso no significa que sus finanzas personales deban sufrir de ninguna manera. Hay más que suficiente para todos. Hay más que suficiente tanto para sus necesidades como para sus deseos. Encontrar un equilibrio entre cuánto te das y cómo le das a los demás es la clave de tu bienestar, hermosa.