Horóscopo de hoy, miércoles 13 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este miércoles 13 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Aunque generalmente disfruta de la temporada festiva de alta energía, puede sentirse abrumado a medida que su vida romántica y sus ambiciones profesionales lo llevan en diferentes direcciones. La luna nueva en Sagitario traerá un renovado sentido de intimidad a tu vida amorosa, ya sea que estés soltero o en una relación. Este es un buen momento para aumentar tu confianza en ti mismo y ponerte ahí fuera. Sin embargo, tenga en cuenta los problemas inesperados en su esfera profesional debido a Mercurio retrógrado en Capricornio. Esto puede llevar a algunas conversaciones frustrantes, especialmente en entornos profesionales. Serás desafiado como líder esta semana, por lo que es importante pensar cuidadosamente antes de hablar. Tienes la oportunidad de cambiar la percepción de las personas de ti, para bien o para mal.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Júpiter ha estado retrógrado en su signo por un tiempo, y se estaciona directamente al final del mes. Sientes que has vuelto a tu viejo yo y estás listo para establecer tus ideas de manera más concreta. Y esta luna nueva en Sagitario está infundiendo tu energía con una sensación de optimismo y curiosidad. Sin embargo, Mercurio retrógrado en Capricornio traerá algunas complicaciones que no había considerado la primera vez. Recuerde mirar las señales de advertencia mientras planifica su próximo movimiento. Este es un momento para considerar cuidadosamente sus opciones y marcar todas las casillas antes de seguir adelante, o puede encontrarse de vuelta en el punto de partida rehaciendo este trabajo si intenta saltarse ahora. Prepárese para el éxito en el futuro cuidando el resto de la lista de tareas pendientes.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Mercurio, va retrógrado esta semana, lo que está enviando todos sus problemas de comunicación a toda marcha. Lo creas o no, todavía queda drama de esa luna llena en Géminis a fines de noviembre que se reintroducirá en tu vida esta semana. La buena noticia es que la luna nueva en Sagitario ofrece la oportunidad de presionar el botón de reinicio y dejar atrás todo este conflicto. La clave para lograr esto con éxito esta semana es abordar el problema directamente. Mercurio retrógrado puede hacer que muchas peleas pequeñas se conviertan en disputas en toda regla. Donando palabras picantes esta semana. Habla clara y honestamente y desde el corazón. Para algunos de ustedes, Mercurio retrógrado les mostrará lo ridícula que fue toda esta situación, y estarán listos para dejar a la gente causando los problemas para siempre. ¡Cualquier camino que elija establecerá el tono para el nuevo año, así que elija lo que funciona para usted!

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Esta época del año generalmente desencadena tu inclinación a aislarte, pero con la luna nueva en Sagitario, es hora de probar algo nuevo. Busque festivales de vacaciones de invierno o eventos comunitarios para asistir esta semana para celebrar la temporada y conocer a sus vecinos. No solo es una excelente oportunidad para presentarse, sino que también es una oportunidad para retribuir a quienes más lo necesitan. Mercury retrógrado de esta semana lo llevará a reevaluar sus relaciones, especialmente sus asociaciones comerciales. Puede encontrar una oportunidad inesperada para conectarse con un mentor en su carrera preferida. Aproveche esta oportunidad para causar una buena impresión y obtener su información de contacto. Aunque esta relación no se materializará completamente hasta 2024, las conexiones que hagas ahora allanarán el camino para lo que está por venir.

Horóscopo Signo Leo Hoy

La luna nueva en Sagitario quiere que adoptes una nueva filosofía esta semana, revises las cosas que no te funcionan en este momento, y ver si hay un mejor plan de acción que pueda tomar en el nuevo año. Podría ser tan simple como configurar su alarma 20 minutos antes por la mañana para algo grande como comprometerse a aprender un nuevo idioma o finalmente hacer ese viaje en solitario a Europa en el que ha estado planeando para años. 2024 es un año de oportunidad de oro para abrazar la aventura, y la luna nueva de este mes en Sagitario actuará como tu estrella del norte. Mercury retrógrado puede hacer que se sienta indeciso hacia el final de la semana, lo que le dificulta comprometerse con los planes. Puede preferir ir con la corriente. Sin embargo, si se ocupa de cualquier negocio pendiente que pese en su mente, usted estará en una posición mucho mejor para fin de mes.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Mientras que otros están experimentando complicaciones debido al Mercurio retrógrado, puede usar esto como una oportunidad para probar su nuevo plan e identificar cualquier defecto. Aproveche las próximas semanas para implementar sus resoluciones y ver qué funciona para usted. Está bien cambiar de opinión y adoptar un enfoque más realista para el éxito. Los ajustes y cambios que realice durante esta temporada retrógrada le permitirán comenzar el nuevo año con un plan sólido. La luna nueva en Sagitario presenta una oportunidad para que te sueltes y seas creativo. Su espíritu visionario recibirá un impulso durante este período retrógrado, así que no tenga miedo de cometer errores y ponerse desordenado. Esta semana tendrá ganas de jugar en la caja de arena de la vida, así que experimenta con diferentes formas y formas. Podrías descubrir algo genial en medio del desastre.

Signo del horóscopo Libra hoy

La luna nueva en Sagitario podría ver a amigos o familiares pidiendo su ayuda, ya sea para completar planes para la temporada de vacaciones o buscar su perspectiva sobre temas personales. Es probable que su horario se llene rápidamente con citas, fechas de almuerzo y demás, por lo que es esencial tomarse un tiempo y descansar lo suficiente. Si bien Mercury está retrógrado, se centrará en su vida hogareña y en cualquier proyecto que haya estado posponiendo. Si está buscando convertir su casa actual en una casa o mudarse a un nuevo vecindario para estar más cerca de amigos o comunidad, este es un excelente momento para comenzar a planificar. Investigue sobre lo que necesita para ser feliz en su lugar y comience las conversaciones ahora para que pueda comenzar el nuevo año sobre una base sólida.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Algunos gastos inesperados pueden aparecer, sacando una parte de su cuenta de ahorros en nombre de la alegría navideña. La luna nueva en Sagitario podría ser justo lo que necesita para echar un vistazo objetivo a su situación financiera y comenzar a hacer un plan para recuperar el control. Fue fácil para el dinero alejarse de ti este año, especialmente con el retrógrado extendido de Júpiter en Tauro. Sin embargo, con el planeta de la suerte y la expansión listos para estacionar directamente a fines de mes, 2024 parece un año financieramente más estable para usted. Use este próximo retrógrado de Mercury para revisar seriamente sus finanzas y presupuesto y hacer un plan de acción sobre cómo va a invertir sus recursos de manera más adecuada. Esto podría significar contratar a un profesional para que se encargue de los negocios o enseñarse los entresijos de la educación financiera. Cualquiera que sea el camino que decida, su trabajo esta semana establecerá el tono para su dinero y perspectivas financieras en el nuevo año.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

e enfocas menos en expandir tus horizontes y más en profundizar tus conexiones con las personas que te rodean. La luna nueva en Sagitario esta semana es una señal de lo lejos que has llegado y la oportunidad de ser ambicioso sobre todo en lo que puedes crecer. Usa esta luna nueva para aprovechar tus deseos internos y comunicarte con tu yo más joven sobre su perspectiva. Podrías encontrar algo de sabiduría real en esa inocencia infantil esta semana. Mercurio retrógrado se sumergirá en su signo hacia el final del mes, dándole la confianza para emerger de su capullo. Pero antes de que eso pueda suceder, Mercurio retrógrado pasará tiempo en Capricornio, pidiéndote que llegues a lo más profundo y hagas el trabajo espiritual interno. Estás pasando por una muerte del ego este mes, emergiendo como una versión más refinada de ti en el nuevo año. No tengas miedo de hacer una pausa en el mundo que te rodea y deleitarte en este momento.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Aunque suene cliché, Mercurio retrógrado en tu signo podría traer a un ex amante del pasado de vuelta a tu vida esta semana. Ya sea que estén pidiendo perdón o tratando de usar sus mismos viejos trucos para recuperarte, ¡recuerda que las acciones hablan más que las palabras! Cualquiera puede decir que ha cambiado, pero este Mercurio retrógrado quiere que prestes atención a cómo te sientes con las personas. Si escuchas las alarmas sonando durante tu momento de reconciliación, podría ser mejor dejar a este perdedor en el pasado. La luna nueva en Sagitario podría causar algunas lágrimas esta semana, en su mayoría temor existencial de sentir que no lograste lo suficiente, pero ¿Qué más hay de nuevo? No luches contra las emociones que burbujean a la superficie esta semana. En cambio, permítete tener una noche en la que veas todos tus romances favoritos, pidas comida tailandesa, y gritarlo.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

La luna nueva en Sagitario puede desencadenar una sensación de déjà vu. Si experimentas esto, no lo ignores; presta atención a las señales que se te revelan. Ya sea que notes tus números de ángel donde quiera que vayas o tengas conversaciones repetitivas con diferentes personas, el universo te está indicando que resuelvas algo antes del nuevo año. Mercurio retrógrado en Capricornio brinda la oportunidad de encontrar las respuestas que busca a través del diario. Mercurio gobierna la comunicación, por lo que esta es una gran semana para verter sus pensamientos dispersos en papel. Escribe libremente sin preocuparte por cómo otros podrían percibir tus palabras. Permítete expresar tus pensamientos de cualquier manera que se sienta bien, ya sea optimista, crítica, crítica, sobreexcitada o mundana. No te detengas y deja que tus pensamientos fluyan. La verdad y la sabiduría se pueden encontrar en todos los pensamientos arremolinados que pueden consumirte esta semana. Regálate a tus preocupaciones y es posible que encuentres la respuesta que estás buscando.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Recientemente, Neptuno terminó su retrógrado en su signo, lo que significa que está listo para quitarse las gafas de color rosa e inspirarse. Esta semana, la luna nueva en Sagitario es un momento excelente para realizar un ritual, especialmente si estás preocupado por el próximo Mercurio retrógrado el 13 de diciembre de 2023. Si te sientes agobiado espiritual o emocionalmente, un ritual de corte de cordón o un hechizo de frasco de quemaduras podría ser justo lo que necesitas. Alternativamente, si estás ansioso por lo desconocido del nuevo año, un tarot spread podría ayudarlo a obtener información sobre lo que 2024 tiene reservado para usted. Durante el Mercurio retrógrado, tendrás la oportunidad de reorganizar tu vida y prepararte para las bendiciones del año nuevo. Si ha estado posponiendo la limpieza de su casa y donando artículos, esta es su señal para hacerlo. Con un nuevo comienzo y un espacio limpio, estará listo para dar la bienvenida a 2024 con energía positiva.