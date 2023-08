Horóscopo de hoy, sábado 26 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este sábado 26 de agosto según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Es hora de afinar tu bienestar, Aries. Su zona de trabajo, salud y rutinas está en el centro de atención desde el miércoles, así que disfrute el fin de semana, luego es tiempo de limpieza durante el mes que viene. Dado que el planeta de la comunicación regresa a una retrógrada en esta área el mismo día, es la oportunidad perfecta para ver sus opciones y probar un nuevo club de salud, programa, o practica. Eso podría ser limpiar su dieta, agregar más verduras o cultivarlas usted mismo. Sea lo que sea, asegúrese de disfrutarlo y de que sea adecuado para usted personalmente. Mantenlo simple y no lo pienses demasiado. Nuevamente, revise y agilice en términos de trabajo o su entorno de trabajo. ¡No hay grandes decisiones, y verifique antes de enviar ese correo electrónico irritable!

Signo del horóscopo Tauro hoy

Con un cambio en el signo de la tierra hermana Virgo, el sol ilumina tu esfera de ocio, citas y lo que haces para divertirte en lugar de trabajar. Eso significa que el foco solar, con sus propiedades de calentamiento y vida, activa y anima estos temas en su vida. Ve con eso: disfruta de tu tiempo conmigo y haz algunos movimientos románticos calculados. O disfrutar de su amor por todas las cosas, la naturaleza y la salud natural. ¿Es hora de hacer sus propios brotes, fermentación u otra obsesión por la salud? Tenemos otra retrógrada de Mercurio desde mitad de semana, y está en la misma esfera. Por lo tanto, repensar estos temas o explorarlos para considerar a qué le gustaría comprometerse o qué ya no lo está haciendo por usted es el memo durante las próximas tres semanas.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tómese el tiempo para ordenar las cosas, pruebe la crianza de su planta o configure un mini compost para restos de cocina. El elemento dominante es la tierra, haciéndola práctica pero aburrida para su signo de alta estimulación. Esta temporada envía demasiados desafíos prácticos, pero manténgalo y cumpla con su deber. Te alegrarás de haberlo hecho. A veces es más fácil ir con él cuando sopla el viento, así que zarpa y muévete a través de tus tareas. Además, Mercury se convierte en movimiento retrógrado entre semana en el frente doméstico, por lo que este podría ser el mejor momento para una limpieza sólida o un cambio de su espacio. Audite y considere sus necesidades, luego realice cambios después de mediados de septiembre.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Tómese el tiempo para conocer las caras y los nombres que colorean su entorno; comparte una parte de tu mundo con ellos. La vitalidad y la alegría son provocadas por estos momentos simples y a veces sorprendentemente significativos. Observe a las personas dentro de sus conexiones diarias. Involucrarse en la temporada de conversación con un giro de practicidad; concéntrese en detalles y los consejos invaluables que pueden marcar la diferencia. Puede encontrar un proyecto comunitario para encabezar, unirse o apoyar durante este período. El planeta de la comunicación es retrógrado en esta zona, por lo que es hora de cambiar la forma en que se acerca a esta área de su vida. Los hermanos también entran en esta categoría, así que consulte con ellos. Este es un mes altamente eficiente, práctico y productivo para su signo, y salir o estudiar un tema que atrae su interés puede iluminar su dirección si se ha estado preguntando qué sigue.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Es hora de poner las cosas en orden y tener una buena limpieza, especialmente en su sector de finanzas e ingresos. El planeta de la comunicación golpea hacia atrás el mismo día, así que retrocede y examina de cerca los detalles. Tómese su tiempo y no tome decisiones financieras apresuradas durante las próximas tres semanas. Revise y reflexione, luego haga un movimiento después del 15 de septiembre con la información que ha reunido. Venus, el planeta del deseo y la belleza, todavía es retrógrado en tu signo, por lo que no hay retroceso en tus relaciones; tome ese enfoque de reflexión y revisión y vigile qué o quién aparece. Esta retrógrada impacta más su signo, por lo que está bien posicionado para capitalizar los beneficios de aceptar una corrección de rumbo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Abrace su brillo anual y establezca algunas semillas de intención para los próximos 12 meses. El planeta de acción Marte y Mercurio, el planeta de la comunicación, también están en su signo, marcando temas clásicos de Virgo. Entonces sí, opte por las oportunidades terrenales, prácticas e intelectuales. El mismo día, Mercury se muele en una lenta vuelta, comenzando su tercera de las cuatro retrogradas para este año. Es beneficioso revisar cada rincón y grieta de un tema o dos, desde archivar hasta redirigir una dirección o mirar para considerar su estilo de comunicación; disfrutar de los detalles. Tenga en cuenta qué temas surgen y luego tome medidas después del 15 de septiembre. Sí, ¡revisa tres veces todo!

Signo del horóscopo Libra hoy

Este mes tiene su lado social. Sin embargo, un programa dedicado de descanso y relajación recargará sus baterías. Su letrero es el siguiente, así que vaya adentro, digiera su año anterior y conéctese con su mundo interior. Si su lado místico llama, tenga en cuenta cómo desea acceder a él. ¿Es a través de una clase, meditación o artes? Siempre en tendencia, ¿por qué no intentar una sesión para contactar a sus antepasados? ¡No sería genial pedirles consejos sobre algunos temas atemporales! La higiene del sueño es esencial, así que trate su habitación como un santuario. Salvia o despeja el espacio, y consigue ese feng shui a la perfección. Mercurio, el planeta de la comunicación, es retrógrado en esta zona durante las próximas tres semanas. Pruebe algunos enfoques diferentes y vea qué funciona mejor. Este es un buen momento para comenzar un diario de ensueño si aún no lo ha hecho.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

En el espíritu de salir ( de su cueva de murciélagos ) y aproximadamente ( en el mundo en general ), aliente su lado social. El sol está en Virgo este mes, lo que se alinea bien con su signo. Así que conéctese con amigos o grupos y hágalo práctico. Puede encontrar la asistencia que está buscando o echar una mano a otra persona. El resultado aumenta su sentido de sí mismo, dirección y vitalidad. Mercurio, el planeta de la comunicación, se desliza hacia atrás al golpear otro período retrógrado el miércoles. Puede encontrarse retrocediendo hacia atrás antes de avanzar. Aproveche al máximo esta influencia y haga los ajustes que sabe que necesita. Eso podría ser llevar a un amigo hacia adelante, crear distancia o incursionar en un nuevo grupo de ideas afines. Sin embargo, todavía no hay compromisos; disfrutar y experimentar.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Es hora de brillar, Sagitario. Este mes su sector profesional está iluminado y sus habilidades de liderazgo están en exhibición. La personalidad es una ventaja, pero debes moderar tu capacidad natural para exagerar. Ve por la sutileza y sé conciso. Si bien se requiere un ajuste, el trabajo que realice ahora dará sus frutos más adelante. Cumpla los detalles en sus redes sociales, sitio web u otras facetas que reflejen su imagen profesional. Dado que el planeta Mercurio es retrógrado en esta área desde la mitad de la semana, es hora de redirigir seriamente, modificar su marca o considerar qué está funcionando y qué no. Esta es una influencia práctica más que un concepto elevado, así que vea cómo puede implementar mejor sus ideas. Recuerde, puede ser perfecto o se puede hacer. Haz tu mejor esfuerzo, y eso es suficiente.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Si no te diriges al territorio internacional en cuerpo, puedes ir en mente y espíritu. Este mes, un elemento de expansión respalda su vitalidad y su excelente concepto de sí mismo a medida que el sol ilumina su signo de tierra hermana de Virgo. Formando un aspecto favorable a su signo, esta es una influencia súper práctica que lo ayuda a hacer las cosas. Ajuste los detalles, pero no bloquee las cosas todavía, ya que Mercury es retrógrado en esta zona. Tal vez sea hora de aprender un nuevo idioma, compartir sus pensamientos en un blog o podcast, o lanzar su propia incursión en los medios. Considere su sistema de creencias y filosofía general. ¿Es hora de una actualización? ¿Qué has tragado entero, y de quién, y qué es auténticamente adecuado para ti? Esta es tu historia; puedes escribirlo.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Atenúa las luces y sube el ambiente, Acuario; Este mes se centra en su esfera de intimidad, secretos y recursos de otras personas. Eso podría ser dinero, talento u oportunidades que dependen de otra persona para que la pelota ruede. Volver a los secretos: todas las cosas ocultas se hacen más fáciles de conocer, así que no las ignore cuando se dé cuenta. ¡Esto podría ser un conocimiento interno sobre una persona, tal vez una atracción magnética! No ignore las banderas rojas, pero tampoco ignore los aspectos positivos. Como Mercury es retrógrado en esta zona, algunos gatos seguramente encontrarán su salida de la bolsa, por así decirlo. Haga preguntas, comparta sus pensamientos y tómese este tiempo para considerar o reconsiderar cómo se comporta y se comunica en esta área de su vida. Un interés en los principios esotéricos, enérgicos o psicológicos es una vía digna para explorar.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Es hora de concentrarse en sus asociaciones durante el próximo mes a medida que el sol enciende su zona de relación y Mercury retrocede, lo que lo convierte en el mejor momento de preguntas. Una persona importante de todo tipo podría hacer con una auditoría regular, por lo que este es su momento para arrojarles luz y peinar en detalle. Las conversaciones sobre expectativas, lenguaje de amor, actos de servicio e igualdad son útiles. No solo destaque, y definitivamente no haga suposiciones; obtener detalles y acceder a la misma página. Pruebe, revise, modifique y tenga una visión imparcial y práctica para obtener la opción adecuada para ambas partes. Hacer salud y bienestar con tu amigo o amigo cercano podría despertar alegría y aumentar tu vitalidad, así que haz que se vayan dos jugos verdes.