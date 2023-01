Horóscopo de hoy, sábado 28 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este sábado 28 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Permítete ser el destinatario de la buena voluntad de tu grupo social. Siéntate y deja que los demás te adoren al comienzo de la semana. Deja que te prodiguen con palabras amables y regalos. La atención infinita que estás recibiendo en este momento muestra cuánto te importan tus seres queridos. Con el factor de romance y confianza siendo alto esta semana en tu vida, es posible que incluso recibas un mensaje de texto inesperado de la persona que te gusta. Aproveche esto como una oportunidad para devolver las buenas vibraciones que está recibiendo e invítelos a una cita.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Priorizar sus necesidades básicas puede ser considerado egoísta por otros, pero la verdad es que es importante ponerse primero en todo momento. Puede haber momentos en la semana en los que tus amigos hagan comentarios sobre tu deseo de satisfacer primero tus caprichos personales, lo cual no es justo porque deberías estar haciendo eso. Solo quieren quitarte tu energía y hacer que te concentres en ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡No los dejes! Resiste la tentación de sentirte mal o culpable. Es tu vida y siempre debes ser el número uno. ¡Tú, Tauro!

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Es difícil escapar de los ex cuando están publicando en todo tu feed con imágenes de ellos adulando a su enamorado actual/SO Antes de ir por la madriguera del conejo de Instagram acechando cada aspecto de su relación, recuerda lo increíble e increíble que eres. Trate de no insistir y obsesionarse con esta relación pasada. Date tiempo para dejar de pensar en ex y sus vidas actuales: comienza a poner esa energía en reconstruir tu vida. Al final de la semana, te sentirás renacido y listo para abrazar la vida al máximo. ¡No te preocupes, sé feliz!

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Estás adoptando un tipo de mentalidad de "vive y deja vivir". La razón del cambio reciente en su mentalidad es que está optando por enmendar las cosas en lugar de alargar el drama en un esfuerzo por tener relaciones relajadas con sus amigos y familiares. Además, desea tomarse un tiempo para determinar los próximos pasos que está tomando, por lo que evitar conflictos y luchas de poder con los demás es clave en este momento. Reprimir tus emociones puede hacer que te sientas extremadamente frustrado, razón por la cual debes elegir tus batallas, o no pelear en absoluto.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Las interacciones a nivel de superficie no son suficientes para ti esta semana. Estás de humor para compartirte completamente con esa persona especial. Hay un deseo de conversaciones profundas y cercanía en tu vida en este momento. Sin embargo, es posible que algunas personas se muestren distantes y frías. Busque formas de entablar conversaciones con el deseo de su corazón, luego facilite su camino hacia discusiones más intensas con esos píos. Recuerde que el espacio mental de todos es diferente. No lo tomes como algo personal si alguien con quien actualmente tienes una relación romántica necesita su espacio.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Una relación FWB se está volviendo cada vez más seria, más de lo que nunca imaginaste. Esta semana te pide que tomes una decisión sobre cómo quieres continuar con la dinámica. Lo más probable es que mantenga el rumbo y vea adónde va porque está comenzando a captar sentimientos. Exprese sus sentimientos desde un lugar veraz y emocional cuando tenga la conversación inminente sobre el futuro. Mientras seas honesto y no te alejes de lo que tu corazón quiere, todo puede ir bien y estarás feliz de comenzar a mover la situación en una dirección diferente.

Signo del horóscopo Libra hoy

Si te has sentido reprimido artísticamente, tu creatividad podría recibir un golpe en una nota alta esta semana. Tener una salida artística o un pasatiempo que ames es importante, ya que te motiva a trabajar en proyectos que te brinden felicidad. Es posible que incluso tenga algunas ideas para proyectos en mente para el futuro en este momento, por lo que es una buena idea comenzar a trazarlos. Cuanto más tiempo medites en las visiones que quieres hacer realidad, más fácil será hacerlo realidad en la vida real.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Si has estado yendo y viniendo sobre un enamorado o una pareja, esta es la semana para ventilar tus quejas. Ha sido difícil para ambos estar de acuerdo en la dirección de la relación. Últimamente, hay mucho tira y afloja entre ustedes. TBH, ya sabes cómo quieres proceder. Simplemente no quieres ser la persona que tiene que cortar lazos. Pero ha llegado el momento de que tomes una decisión concreta y sigas adelante con tu vida. Incluso podrías conocer a alguien con quien estés más alineado una vez que te sueltes.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Los celos pueden asomar su fea cabeza y crear problemas importantes entre las personas si la relación no tiene una base sólida. Esta semana, está llegando a tu vida de maneras muy extrañas, principalmente a través de conocidos que apenas te conocen pero te envidian. A decir verdad, no debes atenuar tu luz por nadie, especialmente debido a las inseguridades de las personas que apenas conoces. Además, no deberías presumir y actuar torpemente. Encontrar el equilibrio que existe entre estas dos vibraciones diferentes sacará a los enemigos de tu camino y aún te permitirá vivir tu mejor vida.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

¿No sería bueno si todos pudiéramos huir de nuestros problemas? Esta semana, quiere apartarse de las situaciones triangulares en su grupo de compañeros y concentrar su energía en cualquier otra cosa. Por lo tanto, es una semana ideal para implementar el autocuidado en tu vida. Pasa tiempo en casa con personas que no tienen ningún drama en su mundo y diviértete relajándote. Salir con amigos, hacerse pedicura y jugar videojuegos es la mejor manera de disfrutar sin ser parte del desorden. Necesitas un descanso emocional de todo eso también.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Tienes una gran cantidad de trabajo escolar que hacer y tus amigos no respetan el hecho de que estás ocupado haciendo la tarea y te animan a que vengas a pasar el rato. El viaje de culpa que te están provocando no es justo y te hace sentir mal por toda la situación. La solución es simple: apaga tu teléfono y concéntrate en tus estudios. De esa manera, no tendrás FOMO cuando tu escuadrón envíe mensajes de texto o publique en las redes sociales. Puedes pasar el rato con ellos cuando vuelvas a encarrilarte con tus estudios.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Es posible que tu intuición te esté jugando una mala pasada. Las paranoias y los miedos están consumiendo tu mente, haciéndote sentir como si otros estuvieran conspirando a tus espaldas. Aunque puede convencerse de sus intenciones y creer que es verdad, dé un paso atrás y observe la situación más de cerca antes de confrontarlos. Pregúntate si la historia se alinea con tus instintos. Si te sientes confundido acerca de tus visiones, entonces analiza los hechos. Verá que no ha visto claramente todo el alcance de la situación y se alegrará de haber elegido evaluar las cosas primero.