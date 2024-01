Horóscopo de hoy, sábado 6 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este sábado 6 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Estás cansado de hacerlo solo y estás cansado de hacerlo todo por tu cuenta. La fatiga es real, Aries, pero la fatiga no es para siempre. Entonces, inclínate en ello. Apóyate en la tristeza, la melancolía, la soledad. Vierta una taza de té y escuche lo que tiene que decir. Tal vez la clave de la transformación radica en aceptar, no rechazar lo que tu psique te está revelando en este momento. Si eres "el descanso" de alguien que amas, respeta sus límites y su necesidad de espacio. Jugar el juego de empujar y tirar no va a funcionar a tu favor, hermosa.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Las primeras etapas del romance son sinónimo de incomodidad. Pero, ¿es la incomodidad una razón lo suficientemente buena como para que evites explorar el potencial de lo que puedes co-crear como pareja? Creemos que ya sabes la respuesta a este. Lo bueno es que tienes la opción de progresar a un ritmo que funcione para ti, de dar un paso a la vez. No dejes que tus miedos e inhibiciones te detengan esta vez.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Consistencia es la palabra mágica, Géminis, y la consistencia es lo que se te pedirá que encarnes a medida que avanzas en el nuevo año. Los objetivos que te has fijado no son poco realistas. Sin embargo, requerirán que usted ponga el trabajo. Si estás en las primeras etapas de un romance, encuentra una manera de unirte a los intereses compartidos. Por ejemplo, si tiene una inclinación por hacer fotografía y contar historias, considere inscribirse en un paseo por la naturaleza.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Sanar significa moverse a un espacio de integridad. Mirar tu llamado lado oscuro con amabilidad y compasión. Aceptar, en lugar de rechazar, lo que las sombras te están revelando en este momento. Reconocer que incluso la ira, la tristeza y los celos tienen una historia que contar, hermosa. Entonces, mantenga espacio para todo. Al mantener el espacio para todo, podrá lograr un cambio dinámico. Cuando se trata de asuntos del corazón, se le pedirá que confíe en que todo realmente está funcionando para mejor. Este es su signo para devolver la ligereza y el brillo a la narrativa a medida que suelta las historias del pasado.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Esta semana, puedes encontrarte capeando una tormenta tras otra, Leo. Lo importante a recordar es que nada en nuestras vidas no tiene un propósito. Entonces, aprovecha tu lado espontáneo, hermoso. Concéntrese en lo que puede hacer *ahora* para salvar la situación. Al mismo tiempo, contempla el regalo oculto aquí. Se te pedirá la lección de integrarte para que puedas evolucionar y aparecer en el mundo como la versión más encarnada de ti mismo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Si y cuando te encuentres agobiado por el existencialismo, pregúntate si el universo te está diciendo “ahora no” o “no está”. Lo más probable es que lo que estás tratando en este momento sea un caso de “ahora no”, Virgo. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo es cultivar la paciencia y practicar el arte del desapego. Lo que es tuyo encontrará su camino hacia ti en el tiempo divino. ¡Tu equipo espiritual te respalda en más formas de las que puedes imaginar o percibir!

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Hoy lo dejarás ir. Estás dejando ir la tensión entre quién eres y quién se supone que debes ser mientras traes el regalo de la aceptación a la mesa. Entiendes que vivir una vida auténtica requerirá que decepciones a algunas personas, y eso es un riesgo que estás dispuesto a tomar, hermoso. Además, también te estás dando cuenta de tus habilidades de manifestación, tu poder inherente para crear una vida que apoye tu intención de expansión. Esto nos lleva a la pregunta real: ¿Cómo quieres que sea 2024?

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

¿Qué significa el amor para ti, Escorpio? ¿Qué despierta las mariposas en tu estómago y las hace revolotear de alegría? Este es tu signo para vivir una vida creativa, para vivir una vida auténtica, para dedicar tu tiempo y energía a lo que despierta la canción de tu alma, hermosa. Si tienes romance en mente, haz ese primer movimiento. Date el permiso para usar tu corazón en la manga. Escuchado en la conferencia cósmica: jugarlo genial puede o no funcionar a tu favor, hermoso.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Si está trabajando en la construcción de mejores hábitos o en reemplazar las creencias limitantes que se interponen en el camino de su crecimiento, sepa que los grandes cambios no se pueden implementar de la noche a la mañana. Muévete lentamente, de manera constante, deliberadamente. Concéntrese en dar un paso a la vez. Como tal, las tarjetas también le piden que contemple el equipaje que ha estado cargando. Las viejas historias que te impiden seguir adelante. Te mereces algo mejor y te lo mereces ahora. Sagitario, ahora es el momento de recordar tu poder como el creador consciente de tu Destino.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Hoy lo dejarás ir. Estás dejando ir el conflicto entre quién eres y quién se supone que debes ser, para que puedas aparecer en el mundo grande y malo como la versión más auténtica de ti mismo. Toma esto como una señal de que tus relaciones florecerán contigo, hermosa. Hablando de relaciones, se indica un período de felicidad doméstica. Tu felicidad para siempre puede parecer un poco diferente de lo que imaginabas que era cuando eras más joven, y eso está bien. Entiendes que el momento presente es perfecto y que tu vida es exuberante y abundante de muchas maneras.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Cuando te das cuenta de que cada experiencia es perfecta, y que cada experiencia es una parte esencial del proceso de crecimiento y evolución, eres capaz de moverte por la vida con facilidad, con alegría, con el conocimiento interno de que el universo *siempre* ¡tiene la espalda! Esto es cierto para donde estás ahora, Acuario. Como tal, la temporada de Capricornio te ve bajando de la rueda de hámster con estilo y priorizando la autocuración sobre todo. Haga tiempo para descansar y anidar, hermoso. Tómese el tiempo para estar solo y disfrutar de todas las actividades que ama.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Pero, ¿es realmente complicado o simplemente te gusta meterte en tu cabeza? Algo en lo que pensar a medida que avanzas en el nuevo año luciendo y sintiéndote como una trampa de sed. En este momento, las fuerzas divinas te están proporcionando el contenedor que necesitas para sanar esas heridas internas del niño, para transformar tu relación tanto contigo mismo como con tu amada. Comience haciéndose real consigo mismo sobre sus propios patrones de auto-sabotaje. Solo un recordatorio: eres digno de ser amado tal como eres, Piscis. Si recientemente te has separado de alguien que alguna vez significó el mundo para ti, sabe que no todo está perdido. Tal vez solo necesites seguir tu propio camino por ahora y concentrarte en el trabajo interno. Confía en que pronto reconocerás la bendición disfrazada aquí.