Horóscopo de hoy, sábado 7 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este sábado 7 de octubre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Estás tratando de salvar la delgada línea entre “yo” y “nosotros” esta semana prestando más atención a tus relaciones personales. Esto requerirá que escuches lo que tu equipo y tu abucheo te dicen en un esfuerzo por satisfacer sus necesidades. Incluso si no puedes darles todo lo que quieren, al menos estás dedicando tiempo y energía al dar más de ti mismo para que estas situaciones y conexiones funcionen. No seas demasiado duro contigo mismo si estás haciendo lo mejor que puedes. Felicítese por intentarlo.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Últimamente, tu confianza ha estado flaqueando. Un día estás listo para conquistar el mundo y al día siguiente quieres usar una capa invisible. En lugar de huir de ti mismo, es hora de abrazar tus maravillosos atributos. Escríbete cartas de amor todos los días de la semana para recordarte tu genialidad. Además, para expulsar la negatividad, escribe una carta con todas las cosas que no te gustan y envíala a un lugar falso sin remitente para que nunca regrese a ti y puedas disipar esa energía para que no regrese.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tus sueños tienen la capacidad de hacerse realidad esta semana, pero sólo si te apoyas plenamente en tus deseos más verdaderos. Eso significa que no debes permitir que nada ni nadie se interponga en tu camino para obtener lo que está en tu tablero de manifestación (o al menos algunas de tus visiones). Como las semillas ya han sido plantadas, tus esperanzas comienzan a florecer con la cosecha otoñal. Por una vez, son alcanzables y están a nuestro alcance. Utilice esta energía para su beneficio y vaya por el oro. Todo está a tu alcance en un mundo lleno de posibilidades, más allá del cielo está tu límite.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

La gente siempre va a dar su opinión sobre lo que haces porque son personas ocupadas. Aunque no deberías tomarte en serio su charla, lo eres. TBH, te estás cansando de escuchar las críticas y estás tratando de alejarte de las constantes quejas. Necesitas hacer lo que te haga feliz. Si eso significa congelar a aquellos que aportan un elemento dramático a tu orbe, que así sea. Tienes que proteger tu energía y tu bienestar emocional rodeándote de amigos positivos que apoyen cada uno de tus movimientos.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Las palabras tienen poder e influencia en nuestras vidas, por eso debes tener cuidado con los sentimientos que expresas. Ten cuidado con los hechizos que lanzas esta semana, ya que tienen el potencial de hacer tu vida más desafiante. Aunque las personas puedan ser molestas, no debes mirarlas con mal de ojo porque puede revertir sus efectos y causar caos en tu mundo. Opte por enviar a las personas amor y luz, luego deje ir la frustración después de respirar profundamente.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Seguro que tu romance parecía de ensueño, pero ahora estás despertando. Si bien la conexión que compartes con la persona que te gusta es profunda, no es práctica y no se adapta fácilmente a tu vida cotidiana. Dado que no estás listo para abandonar la relación de inmediato, la mejor manera de manejar esta decepción emocional es curvar lentamente tu abucheo. Tal vez puedan convertirse en amigos cercanos con el tiempo. Pero, por ahora, tienen que permanecer en el banquillo mientras decides cómo seguir adelante con o sin ellos en tu vida.

Signo del horóscopo Libra hoy

Te has sentido más solo de lo habitual (a pesar de que estás rodeado de amigos y familiares), lo que te lleva a arremeter para llamar la atención. Desafortunadamente, la forma en que conseguirás el amor que anhelas es instigando peleas porque no estás usando tus palabras adecuadamente para explicar cómo te sientes realmente. Una vez que el drama se aclara y se piden disculpas, podría crear una brecha más profunda con sus compañeros, así que trate de tener una conversación honesta y desde el corazón sin discusiones intensas.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Conectarse con su niño interior realizando actividades que lo hicieron feliz en su juventud será reconfortante y curativo esta semana. Ha habido muchos obstáculos que te han impedido alcanzar tus objetivos, por lo que será agradable tomarte un descanso para concentrarte en las cosas que amaste en el pasado. Si quieres ir al parque de diversiones o saltar a una piscina de pelotas, hazlo. Realineate con actividades que hagan prosperar tu espíritu.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

La mayoría de las veces, te dejas llevar y no haces olas cuando haces planes con tu tripulación. Sin embargo, esta semana esa vibra cambiará. Quieres hacerte cargo y ser el director social de tu equipo, un papel que nunca pensaste que asumirías. La razón de tu nueva actitud dominante es que anhelas la emoción. No quieres momentos discretos, quieres aventura y diversión. En el pasado, seguías tu propio camino, pero eliges incluir a tus amigos en tus miniaventuras.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

La forma triangular de vuestra relación está creando muchos problemas. Jugar juegos con el tres de corazones es divertido cuando se trata de una combinación de cartas y no involucra las emociones de las personas. Te están presionando para que tomes una decisión formal sobre con quién y con qué quieres comprometerte (ya que te pillaron saliendo y coqueteando con alguien que no sea tu SO). Ahora que se ha descubierto la verdad sobre su historia de amor extracurricular, la presión sobre cómo proceder está aumentando. Quizás un descanso temporal de todos sea beneficioso para ayudarte a decidir lo que realmente quieres y seguir adelante.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

No es de extrañar que esta semana esté emprendiendo una aventura consciente, como una clase en línea, sobre un tema nuevo e interesante que le interese. Al fin y al cabo, eres uno de los signos más intelectuales y espirituales del zodíaco, por lo que tu mente siempre está evolucionando debido a tu sed de conocimiento, verdad y justicia. La advertencia es que podrías volverte demasiado embriagador y empezar a pensar demasiado en otras partes de tu vida. Trate de mantener sus pensamientos en áreas separadas y compartimente sus ideas y teorías antes de hacer suposiciones generalizadas.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Te sientes entusiasmado con la semana que viene. Podrás asumir más responsabilidades en casa (lo que debería hacer felices a tus padres) y abordar tus tareas escolares con antelación (lo que te permitirá ganar puntos extra con tu profesor). Lo más importante es que debes tomarte un tiempo de la rutina diaria y darte más amor a ti mismo. Ya que tendrás la energía y la oportunidad de tener unos momentos libres, regálate una manicura y pedicura, un paseo por el parque o la oportunidad de leer uno de los libros que están en tu lista. ¡Tú, Piscis!