Horóscopo de hoy, viernes 16 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este viernes 16 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Tus jugos creativos están fluyendo, Aries, y te están dando ganas de hacer todo y decir que sí a todo lo que se te presente. ¿La falla en este plan? Todo el mundo tiene sus limitaciones, preciosa. Entonces, define lo que quieres de tu carrera y de tu vida. Antes de poner su nombre en la línea de puntos, tómese un momento para verificar si lo que está a punto de emprender lo llevará o no más cerca del destino deseado. Tu tiempo y energía son preciosos, hermosos.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Tauro, estás en llamas hoy. Tienes confianza, estás motivado y estás motivado. Sabes lo que estás aquí para lograr y no te detendrás hasta que hayas marcado todo de tu lista. La única falla en su plan es que puede sentir que los que lo rodean no pueden seguir su ritmo. Dales una charla de ánimo si es necesario, pero no tomes sus defectos como algo personal. Esto evitará que te sientas desilusionado en el proceso.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Pero, ¿por qué hacer una lluvia de ideas solo cuando puedes pensar en ideas alucinantes con tu cónyuge de trabajo? Tu química creativa está fuera de serie, Géminis. ¿Y los proyectos en los que estás trabajando en este momento? ¡Magia pura! La única falla en este plan es que el otro puede o no estar en la misma página en lo que respecta a la ejecución. Entonces, tómate un momento, hermosa. Tómese un momento antes de criticarlos o expresar su disgusto de alguna manera. 'Cooperación' es su palabra clave en las próximas semanas. Estar en la misma página te ayudará a crear tu mejor trabajo hasta el momento.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Cuando le pedimos algo al Espíritu, debemos prepararnos para las muchas formas en que se nos concederá el deseo dado. Debemos pasar a un espacio de tolerancia y comenzar a confiar en cada experiencia, incluidas las llamadas desagradables. Entonces, mire más allá de la ilusión del caos y sepa que las cosas que *no* están funcionando también son parte del plan divino. Hoy, te están guiando para que abandones la resistencia a medida que te vuelves uno con el ritmo y la fluidez.

Horóscopo Signo Leo Hoy

¡Hay tantas maneras de ahuyentar a las nubes oscuras de Leo! ¡Hay tantas maneras de traer más ligereza y brillo a la narrativa! Hoy queremos proponerte algunas de ellas: 1. Ponte al día con tu mejor amiga. ¡Ve a ese lugar que tanto amas! 2. Reconecta con tu niño interior a través del arte, la música y la magia. 3. Pase algún tiempo en su jardín o vaya a ese parque que nunca deja de brindarle comodidad. 4. Abraza a tus amigos peludos. Dale un poco de amor a los perros de la calle o a cualquier animal que tengas a tu alrededor en este momento. 5. ¡Prepárate una comida especial y mira esa comedia romántica que amabas cuando eras adolescente!

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Pero no tienes que gastar un millón de dólares para parecer un millón de dólares. Hoy, las tarjetas le recuerdan la importancia de reservar un presupuesto para sus placeres navideños. Para invertir en una pieza sólida o dos y luego mezclarla con lo que ya tienes en tu armario. Complementar ese blazer con joyas que has heredado de la familia, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la velada de Navidad que ha estado planeando organizar. Considere organizar una comida compartida o preparar parcialmente el festín en casa.

Signo del horóscopo Libra hoy

Pero, ¿por qué conformarse con una existencia mediocre cuando viniste aquí para vivirla a lo grande? Esta es la semana para ir tras tus objetivos con pasión desenfrenada. ¡Los llamados obstáculos se están eliminando en tu nombre porque el Universo quiere que niveles! Cuando se trata de amor, es posible que te sientas atraído por una pareja que sea tan ambiciosa como tú. Alguien que ve grandes sueños contigo en él y está dispuesto a hacer el trabajo necesario para co-crear una vida juntos.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Lo entendemos, Escorpio. Te has comprometido a una vida de servicio y quieres poder dar más de lo que recibes. Pero, hay una falla en este plan, hermosa, y la falla es que te has estado ignorando a ti misma. Entonces, encuentra un equilibrio, hermoso. Asegúrese de cuidar su propio jardín antes de salir al mundo y nutrir a otros. Este es el secreto. Este es el secreto para armonizar tu mundo interior y exterior.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

¿Podría existir tal cosa como un exceso de compasión? Algo en lo que pensar mientras tomas un sorbo de tu té de la mañana, Sagitario. Si has estado pensando en todas las formas en que tus acciones (o inacción) podrían afectar a la otra persona sin siquiera considerar tus propios sentimientos, eso es un problema, hermoso. Entonces, acepta lo que te está mostrando tu paisaje interior. Acepta lo que no está sentado en tu interior. Encontrar un equilibrio entre usted y ellos es algo que está siendo guiado a hacer en este momento.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Alerta de spoiler, Capricornio: la vida *no* está destinada a ser 'calculada'. Está destinado a ser vivido, reverenciado, celebrado por la alegría y el misterio que es. Entonces, sal de esa prisión mental, ¿quieres? Vuelve al momento presente y toma conciencia de los muchos regalos que te ofrece. Eres bendecida en más formas de las que puedes contar, hermosa, y hoy te animamos a aprovechar la energía de dar y compartir la generosidad con los que te rodean.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Pero, ¿despierta 'alegría', Acuario? Este es el día para soltarse el pelo, reír hasta que le duela la barriga y dejar que su corazón guíe el camino. Recuerde, no tiene que tener sentido para nadie. Ni siquiera tiene que tener sentido para ti. Intentar racionalizar todo está sobrevalorado. Una cita del filósofo Alan Watts para que la recuerdes: "Este es el verdadero secreto de la vida: estar completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí y ahora. Y en lugar de llamarlo trabajo, date cuenta de que es un juego".

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Los gurús del bienestar y los profesores de yoga a menudo describen la mente como un caballo salvaje e indómito. Aquí es donde la meditación como herramienta es útil. Se sabe que esta práctica de observar el silencio interior calma nuestras mentes y calma nuestros nervios. También se sabe que nos hace más receptivos y aumenta nuestra percepción de lo que hay más allá. Sin embargo, lo que se le pide que haga hoy es que mantenga todo este material a un lado. Acercarse a ese espacio de inmensidad interior con la mente abierta. Cuanto más abandones tu enfoque orientado a objetivos, más te beneficiarás de acceder a estados superiores de conciencia.