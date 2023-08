Horóscopo de hoy, viernes 18 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este viernes 18 de agosto según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Encontrar un proyecto apasionante con el que puedas alinearte ayudará a que tu espíritu se eleve. Le dará la oportunidad de dejar que su lado creativo sea visto por amigos cercanos y familiares, así como también le dará algo que disfrute hacer para poner toda su energía ardiente. Cuanto más te expreses a través de medios artísticos, menos se desbordarán tus frustraciones. Piense en esto no solo como una oportunidad para mostrar sus talentos, sino también como una forma de moderar sus emociones y calmar sus ansiedades, lo que lo convierte en un beneficio mutuo para usted en múltiples niveles.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Estás revolcándote en lo profundo esta semana. Con sus niveles de estrés altísimos y sus emociones calientes y frías, es un buen momento para lidiar con sus problemas enfocándose únicamente en usted mismo. El cuidado personal puede resultar útil, siempre que realice actividades como caminar por la ciudad, yoga o meditación que lo alineen con su corazón, mente, cuerpo y espíritu. Además, hablar las cosas con un confidente de confianza también ayudará. No tengas miedo de llorar a carcajadas, dulce Bull. Resultará ser la liberación energética que estás buscando.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Aunque no eres de los que rehúyen la gimnasia mental cuando hablas con otros, estás descubriendo que la ronda actual en la que estás involucrado es demasiado agotadora. A decir verdad, no participar en situaciones emocionalmente desafiantes y agotadoras es una decisión muy sabia, especialmente cuando puedes desperdiciar tu energía en otros asuntos que son mucho más importantes. Desconecta para tener una experiencia positiva y mantener una buena actitud a lo largo de la próxima semana. No necesitas ningún juego ni manipulación en tu vida.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

En este momento, te mantienes lo más lejos posible del drama. Estás demasiado ocupado para preocuparte por quién dijo qué o por qué. El té no te interesa y estás poniendo hielo en los chismes que escuchas. Si eso significa tomar un descanso temporal de algunas amistades y dejarlas en lectura, que así sea. Quieres calma y paz esta semana. Cuando elija volver a emerger, verifique la temperatura para asegurarse de que sus mensajes de texto no se inunden con la misma información aburrida.

Horóscopo Signo Leo Hoy

En los asuntos del corazón, eres a la vez un amante y un luchador. La semana que viene te insta a comprometerte con lo que y con quién amas. No importa lo difícil que parezca llamar la atención de la persona que te gusta o elegir una especialidad que puedas seguir durante los próximos cuatro años, el momento de tomar decisiones decisivas en tu vida está aquí. Si tiene que ser insistente u odioso para alcanzar sus metas y sueños, que así sea. Nada puede detenerte en tu camino para lograr el éxito que deseas.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

No eres de los que se alejan del pasado rápidamente debido a tu naturaleza reflexiva. Esta semana, sin embargo, querrás concentrarte en avanzar sin mirar atrás. Por supuesto, habrá momentos en los que el universo te ponga a prueba, pero tienes el poder y la voluntad de saber que no es emocionalmente saludable pensar en cosas que no se pueden deshacer. Avanzar da miedo, principalmente porque te gusta tomarte tu tiempo para evaluar tus sentimientos. Es un paso necesario en su viaje y progresión hacia la felicidad. Un nuevo amanecer se avecina pronto.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Trate de no dejar que su ego se le adelante esta semana. Aunque en su mayoría tratas de mantenerte humilde en todo momento, otros están descubriendo que los comentarios positivos que estás recibiendo por tu arte se te suben directamente a la cabeza. Debido a que estás comenzando a sentirte tú mismo, es posible que te empuje a actuar de manera superior y estirada, lo que puede ser perjudicial para tus amistades. Por lo tanto, es importante que te mantengas conectado a tierra, aunque estés recibiendo muchos elogios y aliento por tus talentos. Compruébalo antes de arruinarte.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Siendo que estás acostumbrado a la naturaleza oscura y tormentosa de tu vida amorosa, es difícil medir cuándo las cosas escalan a un once. Escucha los consejos que otros te están dando. No huyas de aquellos que quieren ayudarte. TBH, nunca se sabe qué perlas de sabiduría tienen para usted con respecto a su situación. Tenga en cuenta que sus amigos están tratando de ayudarlo y no trabajar en su contra, por lo que incluso si no quiere escucharlo, trate de no proyectar ninguna negatividad en sus mejores amigos por apoyarlo y tratar de ayudarlo.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

A medida que comienza la escuela, se da cuenta de que tiene dificultades para mantenerse al día con sus actividades diarias. Los días caninos del verano todavía están en pleno apogeo y anhelas caminatas, la brisa del mar y largas noches con amigos. A pesar de que prosperas en la escuela, volver a los hábitos mundanos de asistir a clase y escribir trabajos finales es algo que no puedes imaginar en este momento. Razón de más para que encuentres un término medio aquí. Considera llevar tus estudios a los lugares al aire libre que más disfrutas. De esa manera, obtienes lo mejor de ambos mundos.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Si te sientes presionado en una situación o relación, es una señal de que debes correr en la dirección opuesta. Nadie tiene el poder de controlarte. A decir verdad, eres un signo del zodiaco extremadamente audaz y nadie tiene derecho a exigirte ni a exigirte, especialmente porque tú no les harías eso. Parece que tus mejores amigos necesitan una lección de modales y límites esta semana.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Justo cuando pensabas que era seguro abrir el DM de tu ex, el mensaje te trae información inesperada. Ha pasado un tiempo desde que conectaste con ellos, por lo que es sorprendente que todavía estén colgados de ti. Desde que se fueron, te has mudado y no estás interesado en tener ningún tipo de relación con ellos. Sin embargo, sus métodos de adulación podrían empujarlo a entablar una conversación coqueta que lo lleve a una caída en picada romántica. No dejes que tu antiguo abucheo te tome con la guardia baja y manipule su camino de regreso a tu corazón.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Todos quieren ser tú, pero nadie puede copiar tu estilo único y personalidad genial. No importa cuánto lo intenten, ni siquiera estarán cerca. Si bien no tienes reparos en que las personas quieran usar los mismos atuendos que tú, puede ser un poco frustrante cuando comienzan a captar tu jerga característica y tratan de actuar como tú. Esto es algo que debe quitarse de los hombros hasta que crucen un límite importante. Hasta entonces, que sean imitadores. Después de todo, la imitación es la mejor forma de adulación.