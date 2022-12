Horóscopo de hoy, viernes 23 de diciembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este viernes 23 de diciembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Pero, ¿tú te estás eligiendo a ti? Algo en lo que pensar antes de convertir a la otra persona en la razón de todos tus problemas. Por duro que parezca, todos los demás básicamente están reflejando nuestra relación con nosotros mismos. La buena noticia es que es probable que su calendario social esté lleno de actividad durante los próximos días. No dejes que ese funk en el que has estado se convierta en la razón por la que no te pones los zapatos de baile.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Hay una sensación general de frustración en el aire. Nada parece salir bien y todo el mundo está 'fuera de la oficina'. Hazte un favor, Tauro, y recuerda que tú eres el responsable de tu paz. Esto le ayudará a elevarse sobre sus circunstancias externas. Si ha estado sintiendo que cierto algo (¡o alguien!) que ha estado manifestando ha tardado una eternidad en aparecer, tómelo con calma también. El plan divino es impecable y el plan divino siempre está trabajando para ti.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tal vez no fueron el amor de tu vida. Quizás tampoco fueron lo mejor que te pasó. Cambie los significados que ha asignado a la situación/persona dada. Esto te liberará del dolor que llevas cargando desde la eternidad, hermoso. Al mismo tiempo, tómese un momento para contemplar la lección aprendida. Ser consciente de tus patrones evitará que los repitas.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

La energía de tu buscador interior se ha despertado. Estás pensando activamente en todas las formas en las que puedes crecer, subir de nivel y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Una palabra para los sabios: si ha estado pensando en volver a la escuela o inscribirse en un curso, ahora es el momento de hacerlo. Algunos de ustedes pueden incluso manifestar la oportunidad de trabajar con un mentor de su elección.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Hay muchas cosas que aprecias de ellos, Leo. Pero, su capacidad para llevarse bien y hacer que su familia se sienta cómoda encabeza la lista. Lo que te recuerdan las cartas: confía en que tu amor seguirá floreciendo en los próximos años. A los Leones que conocieron a alguien recientemente o que están en las primeras etapas de una relación se les recuerda la importancia de la claridad. En lugar de dejar las cosas al azar, verbaliza tus sueños y deseos desde el principio. Es importante que sepas si está buscando algo a largo plazo o no, especialmente si es algo que deseas profundamente.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Virgo, tienes la capacidad de ponerte muchos sombreros y hacerles justicia a todos. Sepa que este es tanto su superpoder como el secreto de su felicidad. No dejes que aquellos que no entienden tu camino te desalienten de perseguir lo que enciende tu alma. Algunos de ustedes también pueden sentirse atraídos por las artes escénicas en este momento. Te resultará fácil dudar de este impulso si hace tiempo que no te subes a un escenario. Camina con el síndrome del impostor hasta la puerta de salida mientras te promocionas como nunca antes. Hay tantas joyas ocultas que aún no has descubierto dentro de ti mismo.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

No hay escasez de elogios en la sede de Libra. No hay escasez de publicaciones en las redes sociales que hablen del impacto que ha tenido en los últimos años. Pero, ¿cómo te sientes con tu éxito, Libra? ¿Te has tomado un momento para reflexionar sobre el año que fue? Hoy, se le pide que presione el botón de pausa. Para observar la trayectoria de tu vida a través de con orgullo en tus ojos y darte el amor que mereces. Estás en un buen lugar, hermoso, y seguirás creciendo desde aquí.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Pero, esto no se trata del dinero en su banco o de los premios en su estante. Se trata de cómo tú te sientes acerca de tu éxito, Escorpio. Se trata de cómo percibes la trayectoria de tu propio crecimiento. Entonces, tómese un momento para darse el amor, el aprecio y la validación que se merece. La claridad también será un gran tema dado que un ciclo importante está terminando en este momento. Presta atención a los impulsos que estás recibiendo de la nada, ya que te ayudan a comprender la dirección en la que estás llamado a moverte.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

La temporada de caídas puede haber terminado, ¡pero todavía te sientes hermosa! ¡Y esta confianza es el secreto! Esta confianza es el secreto para traer nuevas oportunidades al astillero. Entonces, presta atención a lo que se te ofrece; las puertas que se te abren de manera inesperada. No tenga miedo de dar ese salto de fe si el crecimiento es algo que está buscando.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

¡Eso es todo! Este es tu gran momento, Capricornio. Todo por lo que has estado trabajando finalmente se está uniendo. No olvides darte los elogios y el aprecio que te mereces. Para algunos de ustedes, esto también podría indicar una promoción o un nivel superior en el frente laboral. Si los viajes de larga distancia han estado en tu mente durante algún tiempo, ordena tu documentación. Si planifica sus aventuras con anticipación, se asegurará de obtener la mejor oferta posible.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Lo entendemos, Acuario. Tu vida amorosa no ha sido el mejor ejemplo de belleza y gracia. Pero, no hay razón por la que las cosas no puedan mejorar, a partir de hoy. Lo que te recuerdan las cartas: Cupido tiene sus ojos puestos en ti. Entonces, en lugar de ver el miércoles en maratón en pantalones de chándal y enfurruñarte porque las cosas nunca parecen funcionar para ti, exponte. Acepte las invitaciones sociales que se le presenten con un sentido de apertura. ¡Nunca sabes a quién podrías besar bajo el muérdago, hermosa!

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Este año, tu mayor regalo para ti mismo es el regalo de la paz y la tranquilidad. Entiendes que eres responsable de tu felicidad. Aprender a confiar en uno mismo es liberarte de tu dependencia de otras personas o de tu entorno externo. De esta forma, cuando compartes tu energía con los demás, eres capaz de encontrarlos desde un espacio de plenitud. Oído en la conferencia cósmica: este es el secreto. Este es el secreto para experimentar la armonía por dentro y por fuera.