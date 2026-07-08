Horror en México: mató a su esposa tras la eliminación en el Mundial

Un femicidio conmociona a México luego de que un hombre de 34 años fuera acusado de asesinar a su esposa en la comunidad de Lázaro Cárdenas "La Uno", en el municipio de Venustiano Carranza, estado de Puebla. El hecho ocurrió horas después de la derrota de la Selección mexicana frente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos provenientes de la vivienda durante la noche del domingo. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al presunto agresor, identificado como Rafael, armado con un machete.

Según el informe oficial, el hombre intentó atacar a los policías, quienes respondieron con un disparo para reducirlo. Luego de ingresar a la casa, los agentes encontraron sin vida a su esposa, Mónica, de 40 años, quien presentaba una herida cortante en el cuello.

El sospechoso fue trasladado bajo custodia al Hospital de Huauchinango, donde permanece internado mientras avanza la investigación.

La familia negó que el partido fuera el motivo del crimen

Tras la difusión del caso, una de las hijas de la víctima rechazó que la derrota de la Selección mexicana haya sido el desencadenante del femicidio.

La joven pidió respeto para la familia y explicó que, una vez realizado el sepelio de su madre, dará su versión de los hechos. Además, señaló que recibió burlas en redes sociales por la manera en que el caso fue presentado públicamente.

Quién era la víctima

Mónica tenía 40 años y era reconocida por los vecinos como una mujer alegre y dedicada a su familia.