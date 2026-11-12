Al menos seis personas murieron y otras 19 —entre ellas varios niños— resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres pisos ocurrido en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. El inmueble colapsó durante la tarde del miércoles justo al lado de una obra en construcción, desatando un operativo de emergencia con más de 250 bomberos, paramédicos y rescatistas desplegados entre los escombros.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación oficial mientras continúan las tareas en la zona. De acuerdo con los reportes de medios locales, los equipos de rescate lograron extraer a varias víctimas atrapadas entre los restos de la estructura, incluido un menor que debió ser trasladado en camilla.

En los primeros tramos del operativo, la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, había informado inicialmente un saldo de dos víctimas fatales y 17 heridos —siete de ellos niños y cuatro en estado crítico—, advirtiendo sobre la complejidad del escenario: “No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada”. Sin embargo, con el correr de las horas y el avance de las cuadrillas, la cifra de fallecidos ascendió a seis y se sumaron más personas lesionadas.

El respaldo del alcalde y el dramático relato de los testigos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se refirió al operativo y elogió el trabajo de los servicios de emergencia en un terreno sumamente inestable, donde quedaron “escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie”.

En paralelo, vecinos y testigos del hecho describieron el pánico que se vivió al momento del colapso. Una testigo, Melissa Orna, relató al periódico The New York Times la secuencia previa a la caída: “Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”. Por su parte, otro vecino identificado como Anthony aseguró en declaraciones a PIX11 News que escuchó gritos y un estruendo similar al de una “bomba” cuando la estructura cedió.