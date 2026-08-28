Una discusión entre vecinos terminó de manera trágica en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Un hombre de 67 años fue asesinado a puñaladas dentro de su vivienda y por el crimen detuvieron a un vecino de 45 años, quien habría escapado por los techos tras el ataque.

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, mientras que el acusado es Diego Damián Seguiem. El homicidio ocurrió este jueves en una propiedad ubicada sobre la calle Profesor Simons al 1300, en el partido de San Martín.

El caso comenzó cuando vecinos escucharon gritos y ruidos compatibles con una fuerte pelea dentro de la vivienda y alertaron a la Policía. Efectivos de la Comisaría Segunda de San Martín llegaron hasta el lugar y encontraron a Vivas muerto en una de las habitaciones, con heridas provocadas por un arma blanca.

Mientras realizaban el operativo, los policías detectaron que el presunto agresor había escapado por los techos de las viviendas cercanas, por lo que comenzaron una persecución a pie.

Finalmente, Seguiem fue localizado en su propia casa, ubicada a pocos metros de la escena del crimen. Al momento de ser encontrado presentaba cortes profundos en el cuello y los brazos, además de un fuerte traumatismo en el cráneo. Según la investigación, habría intentado quitarse la vida después del homicidio.

Debido a la gravedad de las lesiones, el acusado fue trasladado a un hospital de la zona, donde quedó internado bajo custodia.

La principal hipótesis del crimen

Durante el procedimiento realizado en la vivienda del sospechoso, la Policía Bonaerense secuestró una cuchilla tipo carnicero que habría sido utilizada para atacar a Vivas. El elemento quedó en manos de los investigadores y será sometido a pericias.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que el homicidio estuvo relacionado con un conflicto previo entre los dos vecinos. Los investigadores buscan establecer qué provocó la discusión que terminó con el fatal ataque.

En principio, descartaron que se haya tratado de un robo debido a que no encontraron objetos faltantes ni signos de que los accesos a la vivienda de la víctima hubieran sido forzados.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7 de San Martín y fue caratulada como homicidio. La Justicia continuará con las pericias y la toma de testimonios para reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento y determinar las circunstancias del crimen.