El Hospital Doctor Guillermo Rawson realizará exámenes gratuitos de salud vocal los días 14, 15, 21 y 22 de abril, en el marco de la campaña por el Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril.

El Consultorio de Laringe, dependiente de los servicios de Fonoaudiología y Otorrinolaringología (ORL), ofrecerá evaluaciones médico-fonoaudiológicas sin turno previo, por orden de llegada, de 8.00 a 11.30 horas en la planta baja del ala sur del edificio de calle General Paz, pasando avenida Rawson.

Los profesionales realizarán un examen integral que incluye fibroscopía laríngea y análisis perceptual y funcional de la voz. La campaña está dirigida tanto a profesionales que utilizan su voz como herramienta de trabajo —docentes, locutores, cantantes, vendedores— como al público general interesado en conocer el estado de su salud vocal.

Los especialistas del Hospital Rawson destacan que la prevención es fundamental y recomiendan prestar atención a señales de alerta como disfonía que dure más de 15 días, mantener hidratación constante, evitar tabaco y bebidas extremas en temperatura, descansar adecuadamente y utilizar técnicas correctas al hablar, evitando gritar o forzar la voz.

“Cuidando nuestras voces” es el lema de estas jornadas, que buscan prevenir lesiones crónicas, mejorar la calidad de vida y garantizar el buen funcionamiento de la voz, herramienta central de comunicación y trabajo para muchas personas.