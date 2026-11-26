El crecimiento de la minería en San Juan despertó el interés del sector hotelero y gastronómico nacional por las oportunidades de inversión que puede generar en la provincia. Así lo destacó el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Daniel Prieto, quien afirmó que la demanda de alojamientos y restaurantes puede crecer de la mano de esta actividad productiva.

"Esa actividad va a tener un flujo de dinero, un flujo de actividad económica", explicó Prieto a DIARIO HUARPE al describir las posibilidades que se abren para hoteles y restaurantes con la llegada de trabajadores, proveedores y visitantes vinculados con la minería.

Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

Al consultar por nuevas inversiones, Prieto mencionó que durante la jornada las autoridades provinciales hablaron de proyectos para el sector. Sin embargo, no confirmó nombres de cadenas hoteleras, montos ni fechas de futuras aperturas.

El dirigente también valoró la participación conjunta de autoridades de Producción y Turismo durante el encuentro. Consideró positiva esa articulación y afirmó que San Juan puede ser un ejemplo para otros destinos.

El desafío de crecer junto con la minería

La mirada del presidente de la Federación no se limitó a la demanda inmediata que pueda generar la minería. Planteó que el objetivo debe ser desarrollar una oferta turística capaz de sostener la actividad hotelera y gastronómica incluso cuando cambien los ciclos económicos.

"Están en un momento incipiente y creo que lo están haciendo bien", afirmó sobre la dirección que observa en San Juan. Valoró además los vinos, los paisajes y la hospitalidad local.

La conectividad como factor de crecimiento

Prieto valoró las mejoras en la conectividad aérea y relató que en el encuentro se mencionó a San Juan entre las provincias con mayor crecimiento en ese aspecto.

"Hoy San Juan está en crecimiento y San Juan tiene más conectividad", expresó.

Como punto por mejorar, mencionó la conexión vial con Mendoza. Desde su experiencia como visitante, consideró pendiente que el trayecto entre ambas provincias cuente con una autopista.

El interés de los empresarios nacionales por San Juan

Las declaraciones se produjeron durante la 241ª Reunión de Consejo Directivo y Asamblea de la entidad, realizada en la provincia. La actividad, organizada junto con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, reunió a unos 200 representantes de distintas provincias.

Prieto explicó que la sede se definió en Rosario y que, además de los paisajes provinciales, pesó el interés por el momento que atraviesa la minería. La elección apuntó a mostrar cómo una actividad productiva fuerte puede desarrollarse junto con los servicios turísticos, y no de manera aislada.

El dirigente contó que algunos empresarios llegaron antes del encuentro y otros prolongarán su estadía para conocer la provincia. También destacó el valor de la recomendación personal, ya que quienes visitan San Juan pueden compartir luego su experiencia con colegas y potenciales turistas.

La apuesta, concluyó, es convertir el impulso minero y la exposición que brindan estos encuentros en una actividad turística y gastronómica duradera.