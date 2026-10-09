La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines goleó 4-0 a Chile y consiguió el pase a las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. Las Águilas estaban obligadas a ganar porque el empate favorecía al conjunto trasandino y resolvieron un partido de alta presión para meterse entre las cuatro mejores.

En la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE desde Paraguay, Maximiliano Maldonado charló con Florencia Felamini una de las figuras de las Águilas y dejó en claro que el equipo ya piensa en el próximo desafío.

“Estamos muy contentas, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido. Hoy fue la primera final para nosotras y mañana se viene la segunda”, declaró a este medio la jugadora argentina.

Argentina venía de una dura derrota por 7-1 ante España, por lo que el cruce con Chile también representaba una prueba inmediata para mostrar una reacción y sostener sus aspiraciones en el certamen.

Corregir y dar un paso adelante

Para Felamini, la clasificación tuvo un valor especial por la manera en que Las Águilas respondieron después de jornadas en las que el equipo había mostrado aspectos por corregir. La victoria ante Chile permitió recuperar confianza en un momento decisivo del torneo.

“Yo creo que el partido se nos dio como nosotras queríamos. Hicimos un paso adelante, corregimos errores de los otros días y creo que se nos dio muy bien”, comentó.

Más allá del resultado, Felamini puso el foco en la respuesta colectiva de Las Águilas y en la satisfacción de haber visto al grupo reaccionar en un partido decisivo. Después de las dificultades de los encuentros anteriores, destacó la capacidad del equipo para corregir errores y dar un paso adelante cuando más lo necesitaba.

“Yo creo que el partido se nos dio como nosotras queríamos. Hicimos un paso adelante, corregimos errores de los otros días y creo que se nos dio muy bien”, comentó.

“Tenemos todo para salir y darlo todo”

Con la clasificación asegurada, el margen para celebrar es corto. La semifinal se disputará menos de 24 horas después y Felamini explicó que el plantel debe enfocarse rápidamente en la recuperación física y en el análisis del próximo rival.

“Ahora es descansar y mañana ver Italia, ver qué hace, cuáles son sus pros, sus contras. Creo que nosotros tenemos todo para salir y darlo todo”, señaló.

La frase resume el clima con el que Argentina afrontará una nueva instancia decisiva. Después de conseguir el objetivo frente a Chile, el plantel sabe que el torneo entra en una etapa en la que cada detalle puede definir la continuidad en la lucha por el título.

Felamini remarcó que el grupo intenta pensar cada compromiso como una final. Esa mentalidad, según explicó, fue fundamental para dejar atrás los errores de encuentros anteriores y responder en el momento en que Argentina necesitaba ganar.

Italia, el próximo desafío

Las Águilas volverán a jugar este viernes 9 de octubre desde las 17.30, hora argentina, frente a Italia por una de las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. El encuentro se disputará en el SND Arenita.

Argentina buscará meterse en la final del Mundial después de asegurar su lugar entre las cuatro mejores. Para Felamini y sus compañeras, será esa “segunda final” de la que habló apenas terminada la victoria ante Chile.