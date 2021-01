Hoy se conocerá el rival de San Martín en la próxima instancia

Después de la gran victoria de San Martín ante Tigre por penales en cancha de Estudiantes de Caseros, el Verdinegro ya piensa en la próxima fase, pero para saber el rival, tendrá que esperar a esta tarde debido a que anoche se suspendió el juego entre Agropecuario y Quilmes por un problema lumínico.

Dicho encuentro se desarrollará hoy desde las 17.10 y según quien resulte ganador, se sabrá el ordenamiento de los 8 clasificados y ahí se conocerán los cruces. El contrincante de San Martín saldrá entre Defensores de Belgrano o Estudiantes de Buenos Aires.

La siguiente instancia la disputarán los ocho (8) clubes vencedores de la Primera Instancia Etapa Eliminatoria, a eliminación directa, de acuerdo al siguiente desarrollo:

Se conformará una tabla del 1° al 8 de acuerdo a mejor ubicación comparada entre mismas posiciones de equipos, en primera instancia, de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del ler. Ascenso, y en segunda instancia de la Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasificación del 2do. Ascenso. En caso de igualdad en algunas de las posiciones aqui mencionadas se estará a lo dispuesto por el articulo 112 del R.G. Los enfrentamientos aqui aludidos se disputarán de acuerdo al siguiente detalle: 1º c 8º, 2º c 7º, 3º c 6º y 4º c 5º.

ORDENAMIENTO ETAPA ANTERIOR

1-DEFENSORES DE BELGRANO - CLAS

2-ESTUDIANTES (BA) - CLAS--

3-AGROPECUARIO - juega frente a Quilmes Lunes 17:10

4-ATLANTA - CLAS--

5-DEP. MORÓN - CLAS

6-DEP. RIESTRA- CLAS

7-FERRO - CLAS--

8-SAN MARTÍN (SJ) - CLAS

9-QUILMES Juega frente a Agropecuario Lunes 17:10

Los cruces de la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria

SI CLASIFICA AGROPECUARIO

DEFENSORES DE BELGRANO vs SAN MARTÍN (SJ)

ESTUDIANTES (BA) vs FERRO

AGROPECUARIO vs. DEP. RIESTRA

ATLANTA vs DEP. MORÓN

SI CLASIFICA QUILMES

DEFENSORES DE BELGRANO vs QUILMES

ESTUDIANTES (BA) vs SAN MARTÍN (SJ)

ATLANTA vs. FERRO

DEP. MORÓN vs DEP. RIESTRA

Esta instancia se disputará a un solo partido, en estadio neutral, a ser determinado por AFA. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operara mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto e) del R.G. Aquellos equipos que resulten vencedores de esta Segunda Instancia Etapa Eliminatoria pasarán a disputar la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria.