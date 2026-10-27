El proyecto Hualilán, ubicado en Ullum y operado por Golden Mining (subsidiaria de la canadiense Challenger Gold), ya tiene en caja los primeros US$15 millones de la emisión de obligaciones negociables convertibles que anunció a fines de septiembre. La compañía cerró formalmente el primer tramo de la operación y aseguró el ingreso de un total de US$30,3 millones para financiar el desarrollo de la mina.

Para entender de qué se trata, las obligaciones negociables convertibles son un instrumento financiero que funciona como un préstamo: los inversores le prestan dinero a la empresa y, en el futuro, tienen la opción de canjear ese monto por acciones de la compañía a un precio ya fijado. En este caso, el precio de conversión es de A$2,72 por acción (dólares australianos).

Según detalló la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Australia, el total asegurado asciende a US$30,3 millones, aunque el directorio se reserva la facultad de ampliar la emisión hasta los US$35 millones. El primer tramo de US$15 millones ya fue cobrado, mientras que el segundo tramo, por unos US$9,3 millones, está sujeto a la aprobación de los accionistas en una asamblea que se realizará a fines de noviembre.

En qué se usará el dinero

A diferencia de otras etapas donde los fondos se destinaban al capital de trabajo general, en este caso la empresa especificó que el grueso del dinero irá directamente al desarrollo del proyecto sanjuanino. Según el comunicado, los fondos se aplicarán a las actividades iniciales de capital y preparación del proyecto, incluyendo:

Pagos iniciales para equipos de largo plazo de entrega: es decir, la compra de maquinaria pesada que demora meses en fabricarse y llegar al país.

Ingeniería de detalle y gestión del proyecto.

La actualización del Estudio de Prefactibilidad (PFS): un documento técnico que definirá con mayor exactitud los costos de construcción, el cronograma de producción y las mejoras en la recuperación del mineral.

Uno de los puntos que busca evaluar la empresa con esta actualización es la posibilidad de adelantar el cronograma de producción y reducir los costos iniciales, evaluando la construcción de la línea eléctrica por parte de un tercero.

La mirada a largo plazo

Con este dinero en caja, Challenger estima que podrá sostener sus actividades planificadas hasta mediados de 2027. Ese es el plazo que se autoimpuso la compañía para conseguir el financiamiento total que requiere Hualilán para su construcción definitiva.

El proyecto en Ullum avanza hacia la construcción de su propia planta de procesamiento, luego de haber cancelado el traslado de mineral hacia la planta Casposo en Calingasta. El desembolso de estos primeros millones representa un paso clave para que la mina pueda entrar en su etapa de construcción y preparar el terreno para la demanda de proveedores y empleo local que vendrá con ella.