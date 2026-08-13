Hualilán reduce su actividad y Ullum anticipa pérdida de puestos de trabajo

La decisión de Challenger Gold de finalizar el convenio con Casposo para trasladar y procesar allí el mineral de Hualilán tendrá impacto en el empleo y en la actividad económica de Ullum. El intendente David Domínguez reconoció, en Radio Amanecer, que parte de los trabajadores vinculados a empresas subcontratistas podrían perder sus puestos, aunque aseguró que durante los próximos meses continuará una actividad limitada en el proyecto.

Según explicó el jefe comunal, durante un período estimado de hasta tres meses continuarán las voladuras que ya estaban previstas, con el objetivo de acopiar material. Ese mineral ya no sería trasladado a Casposo: la alternativa planteada es que sea vendido en el lugar y que Casposo decida posteriormente si lo compra y realiza el traslado por sus propios medios.

Al mismo tiempo, la empresa inició un nuevo proceso de exploración que contempla más de 35.000 metros de perforaciones. Domínguez explicó que, durante esta etapa, se mantendría únicamente el personal indispensable para tareas de exploración, alimentación, limpieza y otras funciones básicas.

Menos trabajadores y proveedores

El impacto sobre el empleo local será uno de los primeros efectos de la decisión. Domínguez sostuvo que algunos puestos vinculados con seguridad, limpieza y transporte dejarán de ser necesarios o tendrán una reducción, especialmente entre los trabajadores de empresas contratistas.

“Indudablemente se habían acrecentado en seguridad, en limpieza”, explicó el intendente, quien agregó que también había personas vinculadas a servicios de transporte que podrían dejar de trabajar con la reducción de la actividad. La mayoría de los trabajadores del departamento, señaló, estaban empleados a través de empresas subcontratistas y no directamente por Challenger Gold.

El jefe comunal aclaró, sin embargo, que el complejo no quedará completamente paralizado. Según sus estimaciones, continuará con tareas de exploración e ingeniería y con la planificación de la futura planta y el campamento.

Una espera hasta 2028 y 2029

El nuevo esquema contempla que la empresa avance durante los próximos años con la ingeniería, la documentación y la búsqueda de los recursos necesarios para construir su propia planta de procesamiento y el campamento en el área de la mina.

Domínguez indicó que, si se cumplen las previsiones, la construcción podría comenzar hacia fines de 2027 o durante 2028, mientras que una eventual producción podría retomarse recién hacia mediados de 2029.

El intendente, no obstante, puso un punto de cautela sobre esas fechas. Explicó que el esquema anterior contemplaba la venta de material a Casposo durante estos años para generar recursos destinados a la futura infraestructura. Al suspenderse ese mecanismo, ahora existe incertidumbre respecto de cómo se financiará la construcción.

También mencionó la posibilidad de que la empresa busque nuevos inversores y analice su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La verdad que esa información no la tenemos”, sostuvo.

El reclamo por previsibilidad

Uno de los principales planteos de Domínguez está relacionado con la falta de información oficial sobre el futuro del proyecto. El intendente aseguró que se enteró de la decisión a través de una conversación con Sonia Delgado, directora de Challenger Gold, y señaló que el municipio no tuvo contacto con los niveles superiores de la compañía.

Además, advirtió que la empresa atraviesa cambios en su estructura de conducción, con modificaciones en sus autoridades y un traslado del monitoreo del proyecto desde Australia hacia Toronto. Según explicó, el municipio espera que representantes de la compañía viajen a San Juan para informar cuál será la hoja de ruta.

Para Ullum, el desafío será atravesar el período de menor actividad sin perder las oportunidades que podría generar la futura construcción. Domínguez sostuvo que estos años deberían servir para fortalecer a los proveedores locales y generar alianzas estratégicas, de manera que el departamento llegue mejor preparado cuando la empresa retome el desarrollo.

El proyecto continuará con actividad mínima

Aunque habrá una reducción de personal, Domínguez descartó que Ullum quede completamente desvinculado de Hualilán durante el período de transición. Recordó que, desde el inicio de la exploración en 2018 y hasta el año pasado, el proyecto llegó a tener entre 25 y 40 personas del departamento vinculadas a distintas tareas, principalmente limpieza, seguridad, provisión de alimentos y trabajos puntuales.

La expectativa del municipio es que parte de esas actividades puedan mantenerse mientras avanza la exploración y la planificación de la infraestructura futura.