HUARPE TV se consolidó como el canal de streaming más visto de San Juan

HUARPE TV se consolidó durante julio de 2026 como el canal de streaming con mayor audiencia de San Juan, de acuerdo con el Radar del Streaming Sanjuanino. El informe ubica a la señal en el primer puesto del ranking provincial con 129.551 visualizaciones, una participación de mercado del 28,2% y un crecimiento del 161% respecto del mes anterior.

Los datos muestran que HUARPE TV fue el principal impulsor del ecosistema local, que en conjunto alcanzó 459.767 visualizaciones durante julio. Esto significa que casi tres de cada diez reproducciones registradas en la provincia correspondieron al canal.

Además, HUARPE TV encabeza el listado por cantidad de suscriptores, con 17.200, consolidando una comunidad digital que acompaña el crecimiento de su audiencia.

Otro de los indicadores destacados es la evolución mensual. HUARPE TV incrementó su audiencia un 161% en comparación con junio, uno de los mayores crecimientos entre los principales canales de la provincia.

Aunque el mayor incremento porcentual correspondió a Bajo La Suela (+185%), ese canal registró apenas 1.600 visualizaciones en julio. En cambio, Huarpe TV logró combinar un fuerte crecimiento con el mayor volumen de audiencia, un dato que el informe identifica como una de las principales fortalezas del mercado local.

El principal motor del ecosistema

El Radar califica al mercado sanjuanino como de concentración moderada, con un índice HHI de 1.598. Sin embargo, señala que HUARPE TV es el principal responsable del denominado "Peso del Líder", al concentrar el 28,2% de todas las visualizaciones generadas en la provincia.

El informe identifica varios factores que explican el desempeño del canal: