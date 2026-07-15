La histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra se vivirá de una manera especial en el centro de San Juan. Desde las 14, GRUPO HUARPE y Radio Colón unirán sus transmisiones para acompañar la previa, el partido y los festejos en una jornada que tendrá como punto de encuentro la esquina de General Acha y Mitre, frente a Plaza 25 de Mayo.

La tradicional Previa Mundialista de HUARPE saldrá en vivo con la conducción de Alejandro López, Julieta Leiva y Mauricio Laciar. Pero esta vez habrá una novedad: la transmisión podrá verse y escucharse también a través de la pantalla gigante y los parlantes de Radio Colón.

Habrá información, análisis, juegos y sorteos mientras crece la expectativa por el duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

La transmisión de HUARPE se proyectará en la pantalla de Colón ubicada en la esquina de General Acha y Mitre, frente a la Plaza 25 de Mayo, un lugar que se convirtió en uno de los puntos elegidos por los hinchas para celebrar las victorias de la Selección Argentina.

A medida que se acerque la hora del encuentro, la expectativa dará paso al partido. Allí Radio Colón tomará la posta y transmitirá el Argentina-Inglaterra con relatores propios, mientras las imágenes del encuentro podrán seguirse en la pantalla gigante que apunta hacia la plaza.

La propuesta busca acompañar a los hinchas durante toda la tarde, desde los nervios de la previa hasta el último minuto de una semifinal cargada de historia para el fútbol argentino.

Una vez finalizado el encuentro, HUARPE y Colón volverán a compartir la transmisión para cerrar la jornada. El espacio estará nuevamente abierto a la participación de la gente y habrá sorteos.

Dato

La Previa Mundialista de HUARPE será desde las 14, la transmisión podrá seguirse por DIARIO HUARPE y también en la pantalla gigante de Radio Colón.