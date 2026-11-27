Las intensas lluvias del jueves 26 de noviembre inundaron cerca de tres cuartas partes de las instalaciones de Huazihul y obligaron a suspender todas las actividades del club hasta nuevo aviso. La cancha 3 fue uno de los sectores más afectados y llegó a tener aproximadamente un metro de agua, mientras que también sufrió importantes daños la cancha de hockey sintético. El presidente de la institución, José Yanzón, confirmó la situación en diálogo con DIARIO HUARPE y explicó que todavía esperan que el agua baje para conocer el alcance de los daños. "Hoy todavía estamos shockeados, estamos esperando que baje el agua", expresó el dirigente.

El desborde de canales y las lluvias

Yanzón explicó que la inundación se produjo por la combinación de las precipitaciones y el desborde de canales. Además, señaló que detectaron un tapón generado por residuos en un sector ubicado aguas arriba, aunque aclaró que no se trata de atribuir lo sucedido a un único factor.

"Lluvia y desborde de canales", resumió el presidente al describir lo ocurrido. Según precisó, el agua ingresó a distintos sectores y afectó gran parte del predio, aunque todavía no es posible determinar las consecuencias definitivas.

Todas las actividades quedaron suspendidas

Ante el estado de las instalaciones, Huazihul resolvió suspender todas sus actividades hasta nuevo aviso. La institución esperará que el agua descienda para realizar un relevamiento y definir qué trabajos serán necesarios para recuperar los espacios afectados.

Por el momento, la prioridad es conocer el estado de las canchas y del resto de las instalaciones. A partir de esa evaluación, las autoridades del club podrán elaborar un plan de acción para avanzar con las tareas de recuperación.

El pedido de colaboración a la familia de Huazihul

A través de un comunicado, el club convocó a socios, familias y amigos a colaborar con las tareas de recuperación, siempre que las condiciones sean seguras. También agradeció a quienes ya se pusieron a disposición y acompañan a la institución en este momento.

Huazihul recordó que cuenta con casi 100 años de historia y destacó la importancia de la unión de su comunidad para afrontar las consecuencias del temporal. Mientras esperan que baje el agua, el club busca el acompañamiento de sus socios y allegados para comenzar a reconstruir los sectores afectados.