Hubo acuerdo y el mediocampista "Nacho" Fernández seguirá en River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante Ignacio Fernández acordó de palabra con los dirigentes de River la renovación de su contrato, que se vencía en junio de 2021 y seguirá en el club de Núñez, para tranquilidad del entrenador Marcelo Gallardo, quien pidió especialmente a los directivos que el jugador no fuese transferido.



Los representantes de "Nacho" Fernández alcanzaron de esta forma un acuerdo -del que no transcendieron las cifras pero se estima que al menos se habría duplicado el actual contrato del futbolista- que pone un freno a las ofertas que llegaron del exterior en las últimas semanas.



Así lo revelaron a Télam distintas fuentes, quienes confirmaron que el acuerdo de las partes se rubricó anoche en Buenos Aires, mientras que "Nacho" permanece en San Martín de los Andes, en donde realiza la pretemporada con el plantel "millonario".



La mejora en el contrato del mediocampista ofensivo -que será uno de los sueldos más altos del plantel- fue un pedido insistente del "Muñeco" Gallardo, tras la venta de Exequiel Palacios al fútbol alemán y la búsqueda de "Nacho" Fernández por parte del Internacional de Brasil.



El contrato del ex Gimnasia y esgrima La Plata tenía una cláusula de salida de 15 millones de dólares. En ese contexto, River rechazó días atrás una oferta de club de Porto Alegre por siete millones de dólares.



"Nacho" Fernández, de 29 años, surgió en el "Lobo" platense, estuvo un año a préstamo en Temperley, volvió a Gimnasia y tras su llegada a River, hace cuatro años, se convirtió en una pieza clave en el equipo de Gallardo, al punto de ser considerado en la actualidad el mejor jugador del fútbol argentino, elogiado por todos los técnicos del país.



En tanto, el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz contó hoy cuánto le costó adaptarse al mundo River: "No es lindo estar afuera, como cuando no estás entre los 18 convocados, pero era también de un tema de cabeza. Sabía que pasaba por mí. Soy fuerte de cabeza y no me rindo fácil, veía a mi hija e intentaba salir adelante".



De La Cruz, de 22 años, se siente "asentado" en River y disfruta este momento. "La competencia es sana, todos queremos jugar y aportar nuestro granito de arena. La exigencia que nos dan los compañeros que no juegan nos hacen ir por más", indicó a ESPN el ex Liverpool de Uruguay.



"Intento mejorar con mis compañeros y el cuerpo técnico que te exige; aprendo mucho. Escucho consejos y el techo se lo pone uno. Estoy enfocado en la pretemporada para dar lo mejor de mí en el próximo semestre", agregó De La Cruz.



El uruguayo debe purgar una fecha de suspensión y por lo tanto, postergado ante Independiente, el técnico Marcelo Gallardo no solamente deberá reemplazar en la mitad de la cancha a Exequiel Palacios, transferido al Bayer Leverkusen alemán, sino también a él.



Por su parte, el arquero Augusto Batalla, quien extendió su contrato con River, pero fue cedido a préstamo a O'Higgins de Chile, expresó su deseo de retornar al club donde se inició como jugador.



"Es fundamental para nosotros, los jóvenes, tener continuidad, rodaje y jugar. Como siempre digo, uno siempre tiene la esperanza de volver a River, con mucha más experiencia de la que tuve en su momento", analizó.



"Por eso uno trata de irse a préstamo, para jugar, para ser mejor, para crecer y uno sueña con volver a tener la oportunidad", aseguró Batalla en diálogo con TyC Sports antes de su viaje al país trasandino.



La pretemporada de River en San Martín de los Andes concluirá mañana, ya que el plantel viajará el viernes a Uruguay para jugar un partido amistoso ante Nacional de Montevideo el sábado a las 20.30 en el estadio de la localidad de Maldonado.



El calendario oficial de River arrancará el 19 de enero, cuando enfrente a Independiente en Avellaneda, en un partido pendiente de la fecha 14ta. de la Superliga. En caso de ganar, el "millonario" alcanzará la línea de los 30 puntos y será lider del torneo junto con Argentinos Juniors.



El plantel, que esta mañana tuvo descanso, por la tarde volvió a practicar en el complejo "El Desafío" con la noticia saliente de que el lateral Milton Casco recibió el alta médica de la contractura lumbar sufrida anteayer y volvió a trabajar junto al resto del plantel.



Y en cuanto al pedido de AFA de postergar el reinicio de la Superliga, la dirigencia riverplatense se pronunció en contra de esa propuesta y pretende que el calendario se respete tal cual está establecido, retomando la competencia el 24 de enero, más allá del encuentro pendiente ante el "rojo".