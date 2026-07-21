¿Hubo arreglo? Aseguran que Argentina fue "apretada" para perder el Mundial

La difusión de un video de la Selección Argentina minutos antes de salir a la cancha a disputar la final del Mundial 2026 generó una ola de interpretaciones sobre si los jugadores fueron obligados a perder. Los seguidores del equipo destacaron que los jugadores bajaron del micro con alegría e ilusión, pero al salir del vestuario mostraron gestos de enojo y tristeza.

En las redes sociales se leyeron reclamos pidiendo que investiguen qué ocurrió, con posteos que afirmaban que "las caras de los jugadores llegando al vestuario y las caras saliendo del vestuario. Esto no es normal algo pasó. Tapia tiene que ir preso".

Otros usuarios manifestaron su desconcierto al escribir "miren con la alegría y la ilusión con la que bajaban del micro, que pasó en esos minutos antes de salir del vestuario, QUEEEEE?????!!!!". La atención se centró especialmente en la arenga del capitán, donde Lionel Messi pidió al grupo "olvidensé todo lo que pasó". Según un comentario viralizado, "INVESTIGUEN CARAJ*: La arenga de la Selección Argentina fue muy extraña comparada a las anteriores. 'PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS. OLVIDÉMONOS DE TODO' dijo la Pulga".

El periodista Andrés Ducatenzeiler también expresó sus dudas sobre el desarrollo del encuentro decisivo. En sus intervenciones señaló que "durante el partido todos nos estábamos preguntando qué pasa, no seamos hipócritas. ¿Qué pasó en este partido? Va a haber un signo de preguntas eterno".

El cronista cuestionó situaciones específicas como las lesiones simultáneas de tres defensores, preguntándose "¿qué pasó hoy que no nos vamos a enterar nunca los de a pie? Cuéntenme un partido en donde salgan el 4, el 2 y el 6 por lesión en una final. ¿Apuestas deportivas? ¿La bandera Las Malvinas son Argentinas?".

El análisis sumó datos estadísticos al observar que el equipo pasó 120 minutos sin patear al arco, siendo Simeone el único en hacerlo pese a ser el único jugador que no era Campeón del Mundo. Ducatenzeiler remarcó que "lo único sincero que había en todo esto era Messi. Todos llegaron lesionados, el tipo de 39 años llegó intacto, por eso fue el mejor de todos. Fue el único que se dio cuenta que Argentina tenía que ir a defender un título".

Además, comparó el trato mediático con otras selecciones al decir "¿qué hubiesen dicho si salía Porro, Lamine Yamal y el 6 de España, y lo expulsaban a Rodri? Que Argentina compró el Mundial, país de chorros, las apuestas, el referí...".

Finalmente, el debate se extendió hacia otros resultados del certamen bajo la premisa de "voy a dudar de todo siempre. El Francia - Inglaterra fue hiper por las apuestas. Inglaterra le hizo un gol a Argentina y le hizo 6 a Francia. Ganaba 4-0 y de golpe 4-3 para que Mbappé sea el goleador del Mundial".

La delegación argentina regresó al país en un marco de recibimiento oficial pero sin contacto con la prensa, manteniendo los interrogantes planteados por el público.