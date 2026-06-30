La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Países Bajos, generó celebraciones en distintos puntos del mundo, aunque en territorio neerlandés los festejos derivaron en graves incidentes y un importante operativo de seguridad.

En Países Bajos, donde reside una numerosa comunidad de origen marroquí, la victoria fue celebrada en varias ciudades. Sin embargo, el barrio de Schilderswijk, en La Haya, se convirtió en el epicentro de los disturbios que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, la policía desplegó operativos en diferentes puntos del país, aunque el foco principal estuvo en La Haya, donde los agentes antidisturbios utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos y evitar que la situación escalara aún más.

Miles de personas se habían reunido para seguir el encuentro disputado en el estadio de Monterrey. Con la clasificación de Marruecos definida en la tanda de penales, la euforia de los simpatizantes marroquíes creció rápidamente hasta que la celebración se desbordó y terminó en incidentes callejeros.

Mientras tanto, en Marruecos el clima fue completamente distinto. En Rabat, la capital, cientos de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo con banderas, cánticos, bocinazos y vuvuzelas, en una madrugada que se extendió durante horas.

Pese a la diferencia horaria con México y a la jornada laboral posterior, miles de hinchas continuaron con los festejos. “¡Ahora no me importa irme a trabajar!”, expresó un aficionado en declaraciones recogidas por la agencia EFE, mientras el grito de “Dima Maghrib” (“Siempre Marruecos”) se repetía en distintos puntos del país.