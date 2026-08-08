La investigación por una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores del Gran San Juan sumó nuevos procedimientos. Personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan realizó dos allanamientos en Villa del Sur y en el barrio Noroeste III, donde secuestró cocaína, dinero en efectivo y documentación que fue incorporada a la causa. Como consecuencia de uno de los operativos, un hombre de 35 años quedó detenido y vinculado a la investigación.

Los procedimientos se concretaron el lunes 3 de agosto de 2026 y fueron ordenados por el Juzgado Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Las medidas fueron dirigidas por el fiscal federal Fernando Alcaraz, con la intervención de la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

Para llevar adelante los allanamientos, los efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5 contaron con el apoyo del Grupo Táctico Geras y de la División Infantería, que participaron del despliegue realizado en ambos sectores del Gran San Juan.

En los procedmientos, hubo secuestro de dinero y elementos digitales que podrían contener información útil para la causa.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en Villa del Sur. Durante la requisa, los investigadores encontraron una importante cantidad de una sustancia compactada. El material fue sometido al correspondiente test de campo y dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Además del estupefaciente, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales. Como consecuencia del procedimiento, un hombre de 35 años, de apellido Herrera, quedó detenido y vinculado a la causa que investiga la presunta comercialización de drogas.

El segundo allanamiento se concretó en una vivienda situada en el interior del barrio Noroeste III. En ese domicilio, los investigadores no encontraron una cantidad de droga informada en el procedimiento, pero sí secuestraron documentación considerada de interés para la investigación.

En los allanamientos los efectivos secuestraron documentación importante para la causa.

La Justicia Federal incorporó esa documentación al expediente con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de las maniobras que fueron investigadas y determinar la eventual vinculación de las personas involucradas con la organización bajo investigación.

Según fuentes judiciales, los dos allanamientos formaron parte de la continuidad de una causa que tuvo uno de sus principales avances en diciembre de 2025, cuando la Justicia Federal ordenó 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santa Lucía, Chimbas y Rawson.

Aquella investigación apuntó contra una organización que, según las actuaciones, se dedicó a la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del Gran San Juan. El despliegue realizado en diciembre permitió detener a 16 personas señaladas como integrantes de la banda.

En esos procedimientos, además, los investigadores secuestraron alrededor de seis kilos de cocaína y más de $13.000.000. Ese operativo representó un avance central dentro de la investigación y permitió profundizar las pesquisas sobre la estructura dedicada presuntamente al comercio de drogas.

Meses después, las tareas investigativas continuaron y derivaron en las nuevas medidas realizadas en Villa del Sur y Noroeste III. En uno de los domicilios se encontró cocaína compactada y dinero, mientras que en el otro se obtuvo documentación considerada relevante para el expediente.

El hombre de apellido Herrera quedó detenido a disposición de la Justicia Federal, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa. La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal y de la Fiscalía Federal interviniente para determinar las responsabilidades que correspondieron dentro de la organización investigada.