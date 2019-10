Hubo principio de acuerdo salarial con pilotos, que garantizaron los vuelos el fin de semana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, agrupados en los gremios APLA y UALA, alcanzaron hoy "un principio de acuerdo salarial" con las autoridades de la empresa y garantizaron "la normalidad de los vuelos durante el fin de semana largo". El jefe de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, señaló a Télam que el convenio salarial final se rubricará mañana a las 11 en el Ministerio de Producción y Trabajo, y sostuvo que "los detalles técnicos del acuerdo no serán difundidos hasta la firma del acta en la sede de la cartera laboral, ya que aún se están puliendo" esos puntos. Sin embargo, Biró adelantó que "el acuerdo de mejora de los haberes es suficientemente importante como para garantizar la normalidad de los vuelos" y la suspensión del paro. La APLA y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que lidera Cristian Erhardt negociaron hoy durante varias horas con autoridades de Aerolíneas Argentinas-Austral y lograron "un principio de acuerdo salarial, que permitió levantar los paros", se indicó. Biró y Erhardt habían convocado a una huelga de 48 horas el sábado y domingo últimos, por lo que la cartera del ministro Dante Sica impuso nuevamente la conciliación obligatoria, que los dirigentes rechazaron y recusaron por "improcedente". Trabajo había dictado por otros 15 días hábiles el instrumento 14.786, que los pilotos rechazaron porque "esa medida ya había sido dispuesta en marzo último". Finalmente y, luego de intensas gestiones reanudadas a pedido del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, los sindicatos alcanzaron un acuerdo que, según todas las fuentes gremiales, "se aproximó mucho a lo reclamado originalmente". Aunque Biró optó por no ofrecer detalles de esa coincidencia, sostuvo a Télam que "el porcentaje final es muy importante", porque de lo contrario hubiese habido protestas. Los pilotos y el resto de los gremios aeronáuticos exigían una recomposición salarial de aproximadamente el 24 por ciento para cerrar la paritaria inconclusa del período. La paritaria 2018-19 estaba expirada desde marzo último y, luego de once meses, las autoridades empresarias presentaron una propuesta, que hoy tuvo principio de acuerdo. Biró había acusado a la compañía y al Gobierno nacional de procurar empujar a los sindicatos a "un conflicto colectivo que no buscan ni quieren, aunque no rehuyen". En tanto, el personal aeronáutico nucleado en la APA, y los sindicatos UPSA y de técnicos (APTA), también negociaron durante toda la semana varias horas al día en procura de alcanzar un acuerdo salarial, aunque sus referentes optaron por no ofrecer aún detalles.