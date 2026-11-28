El empresario Hugo Goransky, de la Unión Industrial San Juan y del departamento minero de la Unión Industrial Argentina, expresó su apoyo al Sanjuanino Solidario 2026 y destacó el impacto que este tipo de iniciativas puede tener en las organizaciones y proyectos que trabajan por los sectores más vulnerables de San Juan.

Durante la jornada de cierre del certamen, Goransky valoró la posibilidad de acompañar a quienes llevan adelante distintas acciones solidarias y buscan concretar proyectos que permitan ampliar su trabajo comunitario.

"Estoy muy contento de seguir apoyando el premio. Creo que estas iniciativas son muy buenas para San Juan y, sobre todo, la solidaridad y ver cómo algunos de estos proyectos de estos soñadores pueden lograr y concretar cosas", manifestó.

En ese sentido, remarcó que el reconocimiento representa una oportunidad para que las organizaciones puedan avanzar con sus objetivos y transformar sus iniciativas en acciones concretas. El certamen reunió a diez proyectos solidarios de distintos puntos de la provincia, que expusieron sus tareas y las necesidades que buscan resolver.

Consultado sobre cómo definiría la solidaridad en una palabra, Goransky hizo hincapié en el compromiso con el entorno y la comunidad. "Es poder brindar un servicio a la comunidad y al lugar donde uno nació. Creo que es muy bueno y los sanjuaninos en esto lo hemos demostrado siempre", sostuvo.

De esta manera, el empresario reafirmó su acompañamiento a una propuesta que busca visibilizar el trabajo de personas y organizaciones que, desde diferentes ámbitos, sostienen acciones de asistencia, inclusión y contención social.

El Sanjuanino Solidario 2026 tuvo su instancia final el viernes 27 de noviembre en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde se conocieron los proyectos ganadores de una edición que puso en primer plano el compromiso social y el trabajo colectivo en San Juan.