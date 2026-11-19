Hugo Souza, arquero de Corinthians de 27 años, será padre de dos niñas con dos mujeres diferentes, cuyos embarazos tienen apenas dos meses de diferencia. La situación tomó repercusión en los medios brasileños, luego de que trascendiera que su expareja, Rauany Barcellos, y la influencer Rai Araújo esperan hijas del futbolista.

Según publicó Globo Extra, Barcellos atraviesa el octavo mes de gestación, mientras que Araújo cursa el sexto mes. La noticia generó comentarios sobre la situación sentimental del guardameta y las circunstancias en las que comenzaron ambos embarazos.

La historia con su expareja

La relación entre Souza y Barcellos, de 23 años, había terminado en abril. Sin embargo, a fines de julio anunciaron que esperaban una bebé, a quien llamarán Pétala.

El anuncio llegó después de un momento doloroso para la joven, que el año pasado había sufrido la pérdida de mellizos. Aunque la noticia alimentó versiones sobre una posible reconciliación, desde el entorno del arquero aclararon que no habían retomado la relación y que el embarazo correspondía a una etapa anterior a la ruptura.

Pese a la separación, ambos mantienen un vínculo cordial y el futbolista participó de una celebración íntima para conocer el sexo de su hija. La situación fue difundida en los medios brasileños y generó interés entre los seguidores del club.

La segunda hija y la repercusión

Por otro lado, Rai Araújo, quien conoce al arquero desde 2022 y volvió a encontrarse con él después de un distanciamiento, confirmó su embarazo a Daily do Garotinho. Aunque prefirió no profundizar sobre el estado actual de su relación, aseguró que Souza está presente durante esta etapa.

“No era mi intención la exposición”, expresó la influencer. También compartió en Instagram un mensaje en el que describió las dificultades emocionales que atravesó desde que recibió la noticia.

Mientras la situación ocupa espacio en los medios deportivos y de espectáculos de Brasil, Hugo Souza todavía no realizó declaraciones públicas sobre la hija que espera con Araújo, según la información difundida.