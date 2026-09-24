El humor también tuvo su lugar en UPD Unidos por el Desafío. En una nueva edición del programa de Grupo Huarpe, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, y la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda, de Chimbas, se enfrentaron en una nueva ronda de repechaje para continuar en carrera por el gran premio: el viaje de egresados a Bariloche.

El duelo tuvo todos los condimentos de una competencia pareja: preguntas, respuestas, nervios, estrategias y, entre medio, una ronda de chistes que ayudó a descontracturar el ambiente. Algunos hicieron reír más que otros, pero todos cumplieron una función: bajar un poco la tensión de dos equipos que sabían que cada punto podía ser decisivo.

Maité, Benjamín, Nahuel y Francisco en UPD. FOTO HUARPE.

Por el equipo azul participaron Maité Tapia y Benjamín Jofré, representantes del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, 5° 1° de Capital. Del otro lado estuvieron Nahuel Flores y Francisco Godoy, por la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda, 5° 1° de Chimbas, que compitió con el equipo naranja.

El juego comenzó con la ruleta. Pablo Cabrera respondió correctamente en Historia, pero no logró sumar en Lengua y Matemática. Avellaneda, en cambio, acertó Geografía sin opciones y consiguió dos puntos, aunque falló en Matemática. Así, el primer marcador quedó 3 a 1 para el equipo naranja.

En el segundo bloque llegó el verdadero punto de quiebre. En Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Geografía y sumó tres puntos, mientras que el naranja optó por Ciencias y consiguió dos. Después, en Unir Conceptos, Pablo Cabrera eligió Deportes y agregó tres unidades, mientras que Avellaneda hizo lo propio con Lengua y sumó dos. El resultado: 7 a 7.

Un empate que obligó a mirar hasta el último segundo

El tercer bloque mantuvo la paridad. En Tuti Frutti, ambos equipos consiguieron seis puntos: al azul le tocó la letra M y al naranja la C. Después llegó la Lluvia de Preguntas, donde nuevamente ninguno logró sacar ventaja: los dos cursos sumaron 12 puntos.

Con todo igualado, el marcador terminó 25 a 25. El repechaje necesitó entonces una pregunta de aproximación para definir quién continuaba en competencia.

La consigna fue: ¿cuántos metros tiene el río Amazonas? El equipo azul respondió 450.000 metros, mientras que el naranja escribió 19.000. La respuesta correcta era 6.400.000 metros.

Y así, después de un duelo que tuvo humor, empate y mucha tensión, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera quedó más cerca de la cifra correcta y se quedó con la victoria. El equipo azul avanzó en el desafío y mantiene vivo el sueño de llegar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.