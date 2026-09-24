UPD Unidos por el desafío > Repechaje con humor
UPD: chistes, nervios y un duelo parejo entre Pablo Cabrera y Avellaneda
Por Silvina Ortiz Hace 0 horas
El humor también tuvo su lugar en UPD Unidos por el Desafío. En una nueva edición del programa de Grupo Huarpe, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, y la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda, de Chimbas, se enfrentaron en una nueva ronda de repechaje para continuar en carrera por el gran premio: el viaje de egresados a Bariloche.
El duelo tuvo todos los condimentos de una competencia pareja: preguntas, respuestas, nervios, estrategias y, entre medio, una ronda de chistes que ayudó a descontracturar el ambiente. Algunos hicieron reír más que otros, pero todos cumplieron una función: bajar un poco la tensión de dos equipos que sabían que cada punto podía ser decisivo.
Por el equipo azul participaron Maité Tapia y Benjamín Jofré, representantes del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, 5° 1° de Capital. Del otro lado estuvieron Nahuel Flores y Francisco Godoy, por la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda, 5° 1° de Chimbas, que compitió con el equipo naranja.
El juego comenzó con la ruleta. Pablo Cabrera respondió correctamente en Historia, pero no logró sumar en Lengua y Matemática. Avellaneda, en cambio, acertó Geografía sin opciones y consiguió dos puntos, aunque falló en Matemática. Así, el primer marcador quedó 3 a 1 para el equipo naranja.
En el segundo bloque llegó el verdadero punto de quiebre. En Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Geografía y sumó tres puntos, mientras que el naranja optó por Ciencias y consiguió dos. Después, en Unir Conceptos, Pablo Cabrera eligió Deportes y agregó tres unidades, mientras que Avellaneda hizo lo propio con Lengua y sumó dos. El resultado: 7 a 7.
Un empate que obligó a mirar hasta el último segundo
El tercer bloque mantuvo la paridad. En Tuti Frutti, ambos equipos consiguieron seis puntos: al azul le tocó la letra M y al naranja la C. Después llegó la Lluvia de Preguntas, donde nuevamente ninguno logró sacar ventaja: los dos cursos sumaron 12 puntos.
Con todo igualado, el marcador terminó 25 a 25. El repechaje necesitó entonces una pregunta de aproximación para definir quién continuaba en competencia.
La consigna fue: ¿cuántos metros tiene el río Amazonas? El equipo azul respondió 450.000 metros, mientras que el naranja escribió 19.000. La respuesta correcta era 6.400.000 metros.
Y así, después de un duelo que tuvo humor, empate y mucha tensión, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera quedó más cerca de la cifra correcta y se quedó con la victoria. El equipo azul avanzó en el desafío y mantiene vivo el sueño de llegar a Bariloche.
Dónde verlo
UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.