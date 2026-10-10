El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia federal en Florida y Alabama por los efectos del huracán Isaías, que tocó tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida. La medida permitirá agilizar la llegada de recursos y asistencia federal para responder a los daños provocados por el fenómeno meteorológico.

El huracán llegó a la costa como una tormenta de categoría 2 y luego perdió intensidad a medida que avanzaba tierra adentro. Sin embargo, las autoridades mantuvieron las advertencias por lluvias intensas, inundaciones repentinas, vientos dañinos y posibles tornados en distintos sectores del sureste estadounidense.

Qué zonas están alcanzadas por la emergencia

En Alabama, la declaración federal abarca los condados de Baldwin, Mobile y Escambia, además de tierras de la tribu Poarch Band of Creek Indians. La gobernadora Kay Ivey había solicitado asistencia para responder a las consecuencias del temporal.

En Florida, la medida también habilita recursos federales para complementar las tareas estatales y locales. El gobernador Ron DeSantis había declarado previamente la emergencia en 27 condados ante la llegada del huracán.

Ivey destacó que la declaración permitirá coordinar la respuesta con los organismos federales y acelerar la asistencia necesaria para las comunidades afectadas.

Miles de usuarios quedaron sin electricidad

El paso de Isaías provocó cortes masivos del suministro eléctrico. Durante la mañana del sábado, alrededor de 800.000 usuarios de Florida, Alabama y Georgia se encontraban sin luz, según los datos citados por Reuters. Otros reportes situaron la cifra por encima de los 900.000 clientes afectados.

En algunas zonas, la caída de árboles y postes complicó la circulación. En el condado de Houston, Alabama, las autoridades dispusieron el cierre de caminos debido a los riesgos generados por los árboles caídos, los cables eléctricos y las advertencias por inundaciones repentinas.

Florida priorizó las tareas de restablecimiento del servicio eléctrico y la evaluación de daños en rutas, puentes y aeropuertos. Además, se desplegaron equipos para atender las consecuencias del temporal.

Advierten por inundaciones y tornados

Aunque Isaías se debilitó rápidamente tras tocar tierra, los organismos meteorológicos advirtieron que sus remanentes todavía podían provocar inundaciones repentinas y tormentas severas. El riesgo de tornados se mantenía en sectores del noroeste de Florida, Georgia y las Carolinas.

El Centro Nacional de Huracanes había anticipado acumulaciones importantes de lluvia en el sur de Alabama, el Panhandle de Florida y el suroeste de Georgia, con registros localizados que podían superar ampliamente los valores habituales.

Las autoridades recomendaron mantener las precauciones incluso después de que disminuyera la intensidad de los vientos, debido a los peligros que persisten tras el paso de un huracán.