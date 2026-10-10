El huracán Isaías impactó en la costa de Florida, Estados Unidos, durante la noche del viernes 9 de octubre, con vientos sostenidos de aproximadamente 160 kilómetros por hora, lluvias intensas y una peligrosa marejada ciclónica. Las imágenes difundidas desde la zona costera mostraron la fuerza del temporal y las condiciones adversas que enfrentaron distintas localidades del noroeste del estado.

Uno de los sectores afectados fue Fort Walton Beach, sobre la costa del golfo de México, donde las condiciones meteorológicas empeoraron con el avance del ciclón. Las fuertes ráfagas y el aumento del nivel del mar elevaron el riesgo para las comunidades cercanas a la costa.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías tocó tierra cerca de Destin, Florida, alrededor de las 20.30 del viernes, hora local, con vientos máximos sostenidos de unos 165 km/h. El fenómeno ingresó como un huracán de categoría 2.

Alertaron por inundaciones y una marejada de hasta 2,7 metros

Uno de los principales peligros asociados al ciclón fue la marejada ciclónica, un aumento anormal del nivel del mar que puede inundar rápidamente las zonas costeras bajas.

Las autoridades habían advertido sobre la posibilidad de que el agua alcanzara hasta 2,7 metros por encima de los niveles habituales en sectores de la costa del golfo. A esto se sumaron las precipitaciones abundantes, el riesgo de inundaciones repentinas y la posibilidad de que se formaran tornados asociados a las bandas de tormenta.

Ante este escenario, las autoridades dispusieron medidas preventivas, incluidas evacuaciones en comunidades vulnerables y preparativos de los equipos de emergencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en sectores del estado.

Más de 400.000 usuarios afectados por cortes de luz

El paso de Isaías también provocó interrupciones en el suministro eléctrico. Según los reportes citados por Associated Press, más de 400.000 usuarios de Florida y Alabama quedaron sin electricidad como consecuencia del temporal.

Aunque el huracán comenzó a perder intensidad después de ingresar al territorio continental, las autoridades advirtieron que las lluvias y las inundaciones podían continuar durante el fin de semana en otras regiones del sudeste estadounidense.

Los organismos de emergencia pidieron a la población permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las indicaciones oficiales mientras persistieran las condiciones meteorológicas peligrosas.