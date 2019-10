Huracán Las Heras venció a Peñarol de San Juan y alcanzó a Maipú en la punta del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Huracán Las Heras de Mendoza derrotó esta tarde en San Juan a Sportivo Peñarol 2 a 1, por la octava fecha del torneo Federal A de fútbol, y alcanzó a Deportivo Maipú de Mendoza en la cima de la Zona B.



Gonzalo Burgoa (36m.Pt) y Maximiliano Herrera (38m.Pt) marcaron para los mendocinos, y Alan Cantero (13m.St) para el local.



Huracán terminó con 10 jugadores por la expulsión de Nicolás Inostroza (20m.St).



Por la misma zona Juventud Unida Universitario de San Luis venció en Bahía Blanca a Villa Mitre 1 a 0, con gol de Emanuel Pio de penal (56m.St).



El partido estuvo detenido 15 minutos en el complemento por falta de ambulancia y Villa Mitre finalizó con 10 jugadores por la expulsión de Héctor González (52m.St).



Fue suspendido el encuentro entre Camioneros de Esteban Echeverría y Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, por anegamiento de la cancha del primero.



En tanto que por el pendiente de la séptima fecha Estudiantes de San Luis venció en el sur del país a Deportivo Madryn 1 a 0, con un gol en el descuento de Eric Soloppi (48m.St).



La octava fecha se completará el jueves 31 de octubre con el propio Estudiantes de San Luis ante Olimpo de Bahía Blanca.



Posiciones: Maipú y Huracán Las Heras 16 puntos; Cipolletti 12, Villa Mitre 11; Camioneros 10; Olimpo, Estudiantes y Ferro (General Pico) 9; Deportivo Madryn, Sol de Mayo (Viedma) y Sansinena (General Cerri) 8; Peñarol y Juventud Unida 7; Desamparados (San Juan) 6; Circulo Deportivo 3.



Por la Zona A, Central Norte de Salta goleó a Boca Unidos de Corrientes 6 a 2, con goles de Ronaldo Martínez (33m.Pt, 41mPt y 2m.St), Fabricio Reyes (35m.Pt), Carlos Arriola (18m.St) y Joel Giménez (30m.St); y Cristian Nuñez (38m.St) y Gerardo Maciel (40m.St) para el perdedor.



San Martín de Formosa igualó sobre la hora como local ante Güemes de Santiago del Estero, con gol de Cristian Ibarra de penal (45m.St). Matías Brige (44m.Pt) había adelantado a los santiagueños, que de todos modos quedaron líderes por la derrota de Boca Unidos.



San Martín finalizó el partido con 10 jugadores, por la expulsión de Dylan Leiva (30m.St).



En otros resultados Juventud Unida de Gualeguaychú y Douglas Haig de Pergamino igualaron sin goles.



Sarmiento de Resistencia superó 3 a 1 a Defensores de Pronunciamiento, Entre Ríos, con goles de Sebastián Parera (30m.Pt) y Gonzalo Cañete (20m.St y 34m.St), y Mauro Sergiejuk (14m.Pt) para el perdedor.



Gimnasia de Concepción del Uruguay y Crucero del Norte de Garupá empataron 1 a 1, con goles de Manuel Bustos (2m.St) para los entrerrianos y Agustín Bellone (4m.Pt) para los misioneros.



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo derrotó a Chaco For Ever 2 a 0, con goles de Walter Serrano (41m.Pt) y Jonathan López (49m.St).



Sportivo Belgrano de San Francisco ganaba por dos goles pero finalmente empató 2 a 2 ante Unión de Sunchales.



Miguel Escobar (33m.Pt) y Marcelo Argüello (42m.Pt) adelantaron a los cordobeses y los santafesinos llegaron a la igualdad por intermedio de Jonathan Paiz (27m.St) y Santiago Stecaldo (33m.St).



Tuvo fecha libre Sportivo Las Parejas.



Posiciones: Güemes 15; Boca Unidos 14; Sarmiento 13; Chaco For Ever, Defensores de Pronunciamiento, Crucero y Douglas Haig (Pergamino) 11; Las Parejas 10; Central Norte, Unión y Sportivo Belgrano 9; Juventud Unida (Gualeguaychú) y Defensores de Belgrano 7; Gimnasia (Concepción del Uruguay) 5, San Martín 4.