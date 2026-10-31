Tigre consiguió una victoria clave este viernes 30 de octubre al derrotar 2-0 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con goles de Jerónimo Dómina y Tiago Serrago, el Matador volvió al triunfo y mantiene sus posibilidades de clasificar a los playoffs, mientras que el Globo acumuló su cuarta derrota consecutiva y fue despedido entre silbidos e insultos por sus hinchas.

El encuentro comenzó con un Huracán que intentó imponer condiciones como local y generó algunas aproximaciones durante el primer tiempo. Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Martínez no logró aprovechar sus oportunidades y se encontró con una defensa visitante que respondió en los momentos de mayor presión.

Una de las situaciones más claras llegó sobre el cierre de la primera etapa, cuando Fabio Pereyra conectó un cabezazo que fue contenido por el arquero Felipe Zenobio. Pese a los intentos del conjunto de Parque Patricios, ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Tigre golpeó en el complemento y se quedó con la victoria

El desarrollo cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los dos minutos, Gonzalo "Pity" Martínez asistió a Jerónimo Dómina, quien definió para establecer el 1-0 a favor de Tigre y sorprender al equipo local.

El gol representó un golpe para Huracán, que intentó reaccionar con modificaciones en su formación, pero tuvo dificultades para generar situaciones claras frente al arco rival.

La situación se complicó todavía más a los 41 minutos del complemento, cuando Fabio Pereyra fue expulsado luego de una intervención del VAR. El defensor recibió la tarjeta roja por una infracción sobre Dómina que impidió una ocasión manifiesta de gol.

Con un futbolista menos y obligado a buscar el empate, Huracán dejó espacios que Tigre aprovechó en los instantes finales.

A los 51 minutos del segundo tiempo, Tiago Serrago convirtió el segundo gol del Matador y sentenció el resultado. El tanto desató el festejo del conjunto visitante y profundizó el malestar de los simpatizantes locales.

Los hinchas de Huracán estallaron contra el equipo

El cierre del encuentro estuvo marcado por la reacción de los hinchas de Huracán, quienes expresaron su descontento por el rendimiento del plantel y la nueva derrota.

Desde las tribunas del Palacio Ducó se escucharon silbidos, insultos y cánticos dirigidos al entrenador Diego Martínez. Entre las manifestaciones de enojo, los simpatizantes entonaron "Andate a Boca", en referencia al pasado del técnico en el Xeneize.

La derrota profundizó el delicado presente deportivo del Globo, que acumula cuatro partidos consecutivos sin sumar puntos y llega a la última fecha con su clasificación a los playoffs comprometida.

Con este resultado, Huracán quedó en el octavo puesto de la Zona B con 19 puntos y una diferencia de gol de -4, aunque podría perder posiciones dependiendo de los resultados de Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Por su parte, Tigre alcanzó las 16 unidades y se ubicó en el undécimo lugar, manteniendo posibilidades matemáticas de ingresar entre los ocho mejores.

En la última jornada de la fase regular, Huracán visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, mientras que Tigre recibirá a Sarmiento en Victoria.

Ambos equipos llegarán a esa definición con objetivos diferentes: el Matador buscará sostener su ilusión de clasificación y el Globo intentará recuperarse de una racha negativa que desató el malestar de sus hinchas.