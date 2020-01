Huracán se entrenó en La Quemita y mañana continuará la pretemporada en Luján

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Huracán completó hoy el tercer entrenamiento de la pretemporada en el predio La Quemita y a partir de mañana seguirá con la preparación en la localidad bonaerense de Luján.



El equipo de Israel Damonte se entrenó por la mañana en el predio ubicado en el Bajo Flores y a partir de esta noche iniciará la concentración en un hotel de Luján.



El flamante entrenador todavía no confirmó la lista de convocados pero habrá una gran cantidad de juveniles promovidos por la suspensión que pesa sobre el club de no poder incorporar.



El defensor Carlos Araujo, uno de los referentes del equipo, se refirió al "entusiasmo" que generó en el plantel la llegada de quien fuera su ex compañero hace algunos meses.



"Lo conocemos y sabemos lo que genera. Demostró mucho en estos tres días de trabajo. Estamos muy entusiasmados con él", expresó en rueda de prensa el "Pipi", quien casualmente es unos meses mayor que el nuevo DT del "Globo".



El primer amistoso de Huracán será el próximo 12 de enero en San Juan ante Universitario, de Perú, y en la reanudación de la Superliga recibirá a Rosario Central el viernes 24 de enero en el estadio Tomás Adolfo Ducó.