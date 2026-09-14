Racing volvió a tropezar en el Torneo Clausura. La Academia perdió 2-1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, acumuló su sexta derrota en nueve fechas y quedó en el último puesto de la Zona B. El resultado dejó además bajo fuerte presión al entrenador Juan Pablo Vojvoda, cuyo futuro quedó en duda.

Después de un primer tiempo sin grandes emociones, el partido se abrió en el complemento. A los ocho minutos, Facundo Waller apareció para desviar un centro-remate rasante de Lucas Blondel y puso en ventaja al Globo.

Racing reaccionó rápidamente y, cinco minutos después, encontró la igualdad. Tras un tiro de esquina, Ulises Ortegoza sacó un remate que terminó en el 1-1 y volvió a meter a la Academia en partido.

A partir del empate, el encuentro ganó intensidad y ambos equipos tuvieron situaciones para quedarse con la victoria. Racing contó con oportunidades a través de Gastón Lodico y Duván Vergara, mientras que Huracán estuvo cerca con un cabezazo de Jordy Caicedo que se estrelló en el travesaño.

Finalmente, a los 32 minutos del segundo tiempo, Caicedo tuvo revancha y convirtió el 2-1 definitivo para el conjunto dirigido por Diego Martínez. Racing intentó reaccionar sobre el cierre, pero no logró quebrar nuevamente la defensa local.

Con este resultado, Racing llegó a seis derrotas en nueve presentaciones y continúa en el fondo de la Zona B. Huracán, en cambio, alcanzó los 13 puntos y se mantiene en la pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura.