Huracán y Gimnasia juegan en Parque de los Patricios con la victoria como objetivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Huracán, que atraviesa una serie negra de siete partidos sin ganar, recibirá hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata, que posee el promedio más bajo en la tabla que determinará los tres descensos, en la continuidad de la 18va. fecha de la Superliga.



El encuentro se jugará en el estadio de Huracán, en Parque de los Patricios, desde las 21.10, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por Fox Sports.



En ese contexto, será un partido protagonizado por dos equipos que no tiene otro objetivo que ganar, ya que Huracán desea retomar la senda del triunfo, debido a que no gana desde el 20 de octubre pasado en el clásico ante San Lorenzo de local, y porque el 'Lobo' platense de Diego Maradona necesita sumar para escapar del descenso.



Huracán perdió en Rosario ante Central por 2 a 1 en la reanudación de la actividad y, para colmo, se produjo un altercado en el vestuario entre el DT Israel Damonte y el delantero Andrés Chávez.



La discusión derivó en que el entrenador decidiera no contar más con el ex delantero de Banfield y Boca.



Gimnasia empató de local ante el complicado Vélez sin goles y ahora de visitante, condición en la que sumó 10 de los últimos 12 puntos, buscará sumar para poder soñar con seguir en la temporada 2020/2021 en la Superliga



Maradona ordenaría un cambio en el equipo con el ingreso de Matías Pérez García en lugar de Eric Ramírez.



En el historial profesional jugaron 129 veces, con ventaja de Gimnasia de 48 triunfos contra 44 y 37 empates.