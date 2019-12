Hurtado quiere permanecer en Boca, asegura su representante

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero venezolano Jan Hurtado, de poca continuidad con el director técnico Gustavo Alfaro, quiere "quedarse en Boca" pese a recibir ofertas del fútbol brasileño, aseguró hoy su representante Rodolfo Baque.



Consultado sobre la continuidad del ex Gimnasia y Esgrima La Plata, el agente del delantero dijo: "Entiendo que hasta que no haya DT no se puede hablar. Tuvimos llamados de clubes de Brasil, pero la idea de Jan es quedarse en Boca en tanto y cuanto el cuerpo técnico lo quiera".



"Llegó para terminar de formarse y afianzarse en el club más grande de Sudamérica. Se tuvo que adaptar a la presión y popularidad que exige el Mundo Boca", explicó Baque en diálogo con AM 630.



Hurtado, de 19 años, surgió de las inferiores de Deportivo Táchira, llegó al fútbol argentino en 2018 para defender la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata y a mediados de año recaló en Boca, donde lleva anotados dos goles en 18 partidos.



Por otra parte, mientras Boca aguarda la confirmación de Miguel Ángel Russo como nuevo director técnico del club, el mediocampista italiano Daniele De Rossi se fotografió hoy en un entrenamiento personal con ropa deportiva de Boca en la ciudad de Roma, donde pasa sus vacaciones.



De Rossi, de 36 años, debe presentarse junto al resto del plantel el próximo viernes 3 de enero para comenzar la pretemporada y conocer cuál es la postura de la nueva dirigencia y técnico en cuanto a su situación.



La designación oficial de Russo no será finalmente esta semana como se preveía debido a que Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del Departamento de Fútbol, viajará mañana a Uruguay para participar de la despedida de Diego Forlán en Montevideo.